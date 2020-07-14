Актор серіалу «Папаньки»-2 Євген Гашенко цього року провів відпустку з сім’єю у Запорізькій області та отримав величезне задоволення! Він розповів, де саме відпочивав, і дав кілька порад курортникам.

Цього року зірки шоу-бізнесу та публічні люди особистим прикладом заохочують шанувальників подорожувати по Україні. Поки натовпи туристів кинулися на пляжі Одеси, актор «Дизель Студіо» Євген Гашенко повіз свою сім’ю на Азовське море.

«Цього року ми поїхали на Федотову косу, на однойменну базу відпочинку. Чудове місце, де можна гарно провести час із сім’єю та друзями. Ми так і зробили! Компанія зібралася чималенька, точно не скажу, але більше 20 осіб. Особливо, якщо рахувати котів і собак».

Гашенки провели на відпочинку 10 днів. Євген розповідає, що нудно не було ні хвилини! По-перше, море саме по собі класна розвага, а на ньому ще й багато атракціонів. Класичні «таблетки», «банани», катери, мініатюрні кораблики для дітей, надувні гірки для різних вікових груп. А по-друге, Женя взяв із собою діджейський пульт і щовечора влаштовував вечірки:

«Музику вмикали і на узбережжі, і в будинку. Я привіз діджейський пульт, а друзі — бумбокс і велику колонку. Незважаючи на те, що дискотека була вечорами всюди, усім заважали саме ми. Напевно, тому що в нас була найбільша колонка», — посміхається Женя. ― Ми, звісно, намагалися відпочивати так, щоб комфортно було не тільки нам. Але дискотеки і караоке — наша стандартна весела програма. Ще я привіз проєктор та екран, щоб дивитися фільми. Вмикали дітям мультики».

Погода, пляж і умови життя актора приємно здивували. Він із радістю ділиться перевагами відпустки на Федотовій косі:

«З усіх місць, де я був, навіть за кордоном, тут сподобалося найбільше! Пляж — чистий черепашник, вода прозора. Багато кафе зі смачною їжею на вибір. Є ринок, на який вранці рибалки привозять свіжу рибу та креветку. Проживання, якщо порівнювати з Коблевим чи Одесою, — недороге. Будиночки є на будь-який смак: і зруби, і вагончики, і побудовані сучасні красиві будиночки. Вартість ― 500―1600 гривень за ніч. Житло з кондиціонерами, новими меблями, плитами і свіжим ремонтом».

Також Женя нагадує відпочивальникам, що засмагати краще до 12:00 і після 16:00. А якщо ви любите лежати під парасолькою, то вона має бути обов’язково зі світловідбивним покриттям, оскільки під звичайними, тканинними, дуже високий ризик отримати опік. Для всіх, хто хотів би побувати на Федотовій косі, актор розповідає, як дістатися до місця:

«Минулого року моя дружина їздила потягом до Мелітополя, а звідти на таксі. Непоганий варіант, якщо у вас небагато речей. Цього ж року ми обрали поїхати на автівці. Попереджаю, що дорога досить важка. Наприклад, із Києва їхати 10―12 годин. На такий переїзд потрібно налаштуватися, або ж домовитися і мінятися з іншим водієм. Така поїздка вимотує. Після неї ще потрібен додатковий відпочинок».

Та після повернення до Києва наступного ж дня актор уже о восьмій ранку був на знімальному майданчику. Відпочинок відпочинком, а робота за розкладом!

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