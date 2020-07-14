Гороскоп на 15 липня 2020 року розповість, як зробити цей день особливим. Кому необхідно бути трохи розсудливішим, а кому — стараннішим і наполегливішим. Детальніше читайте в гороскопі на 15 липня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Настав час урізноманітнити ваші стосунки. Занадто багато сил і уваги приділяєте роботі, а ваша друга половина нудьгує.

Телець

Сьогодні Тельців сюрпризи не змусять на себе чекати. Зірки обіцяють приємні звістки. До них потрібно бути готовим: наповнитися позитивною енергією і гарним настроєм.

Близнюки

Максимум ініціативи, більше дій ― ось правило на сьогодні для Близнюків. Дійте ― і побачите результат незабаром.

Рак

Деяких людей вам варто забути. Досить себе мучити, ви зовсім виснажили своє серце. Пам’ятайте: тільки коли відпускаєте когось зі свого життя, тоді і знаходите щось нове.

Лев

Увімкніть режим економії. Йдеться як про матеріальне, так і про духовне. Є ймовірність того, що ви витрачаєте свої сили і нерви даремно.

Діва

Більше не буде негативних емоцій. Але тільки якщо ви навчитеся фільтрувати події свого життя. Відкидайте все погане відразу. Особливо те, що спричиняє дискомфорт.

Терези

Ви самі собі встановили вигадані рамки і тепер не можете виходити за них. Однак постійний страх сковує вас. Припиніть перейматися тим, що подумають інші.

Скорпіон

Скорпіони, вам просто катастрофічно потрібні свіжі відчуття, екстрим, відпочинок, сміх. Зірки обіцяють емоційне голодування, чого точно не варто допускати. Це загрожує депресією.

Стрілець

Стрільцям час усамітнитися з близькими. Поговорити відверто, поділитися думкою, враженнями, можливо, навіть проблемами. Навчіться приймати від них допомогу.

Козеріг

Удача не стане вашим другом сьогодні. Зайва неуважність забере контроль, до якого ви так звикли.

Водолій

Водолії загрузли в домашньому побуті. Здається, що все безглуздо і марно. Однак це можна виправити. Зробіть перший крок до того, чим хотіли б займатися. Відразу відчуєте впевненість у собі.

Риби

Приємне хвилювання принесе довгоочікуваний душевний підйом. Досить ставити на перший план матеріальне, тоді отримаєте те, на що так давно чекаєте.

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