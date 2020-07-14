Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Подвійне життя». У фільмі йдеться про любовний трикутник, сімейні цінності та перипетії. У серіалі немає однозначно позитивних чи однозначно негативних персонажів. Та що ж станеться в 3 і 4 серіях «Подвійного життя»?

Побоювання Каті стосовно того, що законною спадкоємицею Марка стане Ніна, не виправдовуються: Марк залишив усе їй і дітям. Ніна вирішує зайнятися кар’єрою і, підсидівши колегу, обіймає високу посаду. У Каті проблеми з сином: Кирило став геть некерованим. Катя знайомиться з учителем Кирила Андрієм.

У четвертій серії Кирило дошкуляє Ніні дзвінками з телефону Марка, потім проникає в її квартиру і залишає нецензурний напис на стіні. Ніна звинувачує у скоєному Катю і збирається звернутися в поліцію.

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