Ось уже наближається середина літа: час тепла і активного сонця. Адже липень ― це не тільки карантин, а й пишне цвітіння трав, коли природа перебуває на піку своєї активності. Це збір перших плодів, лікарських трав, висаджування розсади, пересадка багаторічних рослин. Це місяць, після якого біологічна активність і енергетичні сили землі поступово йдуть на спад. Екстрасенси СТБ розповіли, які дні в липні 2020 року є найбільш сприятливими для роботи з рослинами.

Уже в серпні садівники і городники ранками відчуватимуть перший подих осені. Тому протягом 31 дня липня варто максимально присвятити себе землі і отримати від неї найбільшу віддачу.

Ключовим у липні стане поливання ― важливий пункт робіт садівників у найспекотніший місяць року і водночас досить складний для любителів городу. До того ж доведеться продовжити постійну боротьбу з бур’янами та шкідниками, які цьогоріч дуже розмножилися завдяки дощовому жаркому червню і саме в липні можуть завдати непоправної шкоди плодам. Потрібно ретельно виривати кожну бур’янину для того, щоб ваші овочі змогли брати всі вітаміни від сонця і ґрунту. Та що ж нам кажуть сили природи, які підказки дає супутник землі? Коли варто збирати трави, косити траву, щоб уповільнити її зростання, садити й пересаджувати рослини?

Докладний місячний календар садівника-городника на липень 2020

Почнемо з днів, які в липні є найбільш сприятливими і «спекотними» для городніх справ. У цьому місяці їх 9, а саме: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25. На ці дні припадає зростання Місяця і його остання чверть. У цей час можна сміливо займатися поливанням, мульчуванням ґрунту, другою посадкою зелені, огірків, перцю, томатів, капусти, квасолі, баклажанів, кабачків. Саме мульчування, наприклад, томатних грядок у сильну спеку може знизити температуру поверхні ґрунту, а це в поєднанні з легким поливом убезпечить рослини від стерилізації пилку.

Відомо, що під час зростання Місяця краще висаджувати культури, в яких важлива сильна надземна частина рослини. А спадний Місяць є сприятливим для рослин з потужною кореневою системою. Цього року понаднормові дощі червня натворили багато бід і значно зменшили рівень врожайності, а також спричинили аномальне зростання трав. Якщо ви викосите траву 4, 5, 6, 7 липня, то це значно сповільнить її зростання.

Несприятливі дні для роботи з землею: 2, 5, 14, 17―20, 22―24, 27―29, 31. Що ж робити любителям саду і городу в несприятливий час? Точно не садити і не пересаджувати рослини. Можна займатися збором ранніх сортів картоплі, фруктів, ягід, коренеплодів, лікарських та ефіроолійних культур, знищенням шкідників, підживленням квітів, обкурюванням рослин, обрізуванням дерев і чагарників.

Всі інші дні є нейтральними і дозволяють проводити щоденний базовий догляд за садом і городом. Не забувайте про варення, адже сезон ягід і солодких городньо-садових ласощів минає дуже швидко.

Земля в цьому місяці дає нам насправді набагато більше, ніж плоди та урожай. Липень є часом цілющої роси і періодом заготівлі лікарських трав. Тому, якщо ви хочете бути здоровими, то не полінуйтеся вставати раніше шостої ранку разом зі сходом сонця і «купатися» в росі. Росисті трави забирають негативні енергетичні потоки, нормалізують кровообіг, покращують роботу серцево-судинної системи і створюють гармонійний психологічний фон.

Не варто забувати і про цілющі трави. Найкраще їх збирати 1, 5―8, 9, 13, 14, 22―24, 27―31 липня. Пам’ятайте, що основне правило збору трав ― це щира молитва і ваша чиста душа, тільки тоді ви відчуєте трави і дозволите їм здійснювати їхній чудодійний вплив. А в липні сили природи сприяють ще більшим магічним діям трав, адже в свято Івана Купала земля дає рослинам особливу силу. Закінчуючи збір, подякуйте землі, лісам, полям і цілющим травам за допомогу і насолоджуйтеся літом.

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