Другий місяць літа віщує не тільки дощові дні, а й кілька неприємних для здоров’я магнітних бур. Не секрет, що ігнорувати такі зміни в атмосфері не можна. Тому екстрасенси поділилися графіком магнітних бур на липень 2020 року, який ви знайдете в матеріалі.

Геомагнітні збурення нашої планети відбуваються здебільшого в періоди посилення сонячної активності. Проте останнім часом також відбувається прискорене зміщення магнітних полюсів Землі, що теж спричиняє вібрації в магнітному полі. Все разом це справляє додатковий негативний вплив на здоров’я великої кількості людей.

До того ж це явище має накопичувальний ефект, тому боротися за гарне самопочуття доведеться із зусиллям волі. Для цього потрібно почати робити найпростішу зарядку вранці, приймати контрастний душ, менше перебувати на сонці і пити більше трав’яного чаю.

У дні посиленої магнітної активності краще зберігати спокій і не дозволяти собі нервувати. У другому літньому місяці такі сплески припадуть на 7 липня ― день магнітної бурі середньої сили і 15 липня ― день сильного шторму.

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