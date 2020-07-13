Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Подвійне життя». У фільмі йдеться про любовний трикутник, сімейні цінності та перипетії. У серіалі немає однозначно позитивних чи однозначно негативних персонажів. Та що ж станеться в 1 і 2 серіях «Подвійного життя»?

Катя щаслива у шлюбі з Марком, у них двоє дітей. Коли Марк гине, з’ясовується, що він жив на дві сім’ї. Для Ніни, з якою Марк одружився рік тому, наявність у її чоловіка другої сім’ї теж цілковита несподіванка. Катя намагається приховати від рідних і друзів зраду Марка і забороняє Ніні з’являтися на похороні.

У другій серії Каті доводиться розповісти дітям про те, що в їхнього тата була інша сім’я. Обидві жінки ― і Ніна, і Катя ― намагаються зрозуміти, чому Марк так повівся з ними, сваряться через те, хто буде влаштовувати похорон. Брат Марка Роман намагається їх помирити, щоб похорон пройшов без скандалу.

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