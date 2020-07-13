Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Подвійне життя»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

13.07.2020

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Подвійне життя». У фільмі йдеться про любовний трикутник, сімейні цінності та перипетії. У серіалі немає однозначно позитивних чи однозначно негативних персонажів. Та що ж станеться в 1 і 2 серіях «Подвійного життя»?

Катя щаслива у шлюбі з Марком, у них двоє дітей. Коли Марк гине, з’ясовується, що він жив на дві сім’ї. Для Ніни, з якою Марк одружився рік тому, наявність у її чоловіка другої сім’ї теж цілковита несподіванка. Катя намагається приховати від рідних і друзів зраду Марка і забороняє Ніні з’являтися на похороні.

У другій серії Каті доводиться розповісти дітям про те, що в їхнього тата була інша сім’я. Обидві жінки ― і Ніна, і Катя ― намагаються зрозуміти, чому Марк так повівся з ними, сваряться через те, хто буде влаштовувати похорон. Брат Марка Роман намагається їх помирити, щоб похорон пройшов без скандалу.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить