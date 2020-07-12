Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня 2020 року розповість, які повороти долі і несподіванки підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Кому потрібно сміливо йти слідом за своєю мрією, а хто повинен проявити розсудливість і не кидатися у вир з головою? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 13 по 19 липня 2020 року від експертів СТБ.

Гороскоп на тиждень ― Овни

У Овнів почнеться важливий період у житті, можливі нові починання і проєкти. Для того, щоб у роботі все складалося вдало, потрібно шукати нові ідеї для розвитку. Екстрасенси рекомендують дотримуватися режиму дня, щоб поліпшити настрій і зарядитися силами.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

Тиждень буде схожим на гойдалки, і вдалі дні чергуватимуться з проблемними. Удача чекає на Тельців у понеділок і неділю. На вихідних варто повноцінно відпочити і розвіятися, можливий вибір ― цілковите усамітнення або компанія близьких друзів.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

Найближчі сім днів будуть дуже непростими, може статися багато дивних і неприємних подій. Поставтеся до проблем по-філософськи, прийміть їх як можливість навчитися чогось нового. На самотніх Близнюків чекає романтична зустріч з імовірною половинкою.

Гороскоп на тиждень ― Раки

Цього тижня доведеться багато працювати, але екстрасенси рекомендують не забувати про відпочинок. Перевантаження і перевтома можуть добряче попсувати здоров’я і настрій, тому займіться медитацією, легким спортом або влаштуйте собі повноцінну прогулянку на повітрі.

Гороскоп на тиждень ― Леви

Не намагайтеся встигнути за двома зайцями відразу, будьте гранично уважними і візьміться за важливі справи, які давно відкладали. У найближчі дні постарайтеся всі завдання вирішувати самостійно, помічники вам заважатимуть.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Тиждень ідеально підходить для розвитку своїх захоплень і хобі. На роботі постарайтеся не перевтомлюватися, бережіть сили, бо вони вам знадобляться в п’ятницю і суботу. Корисним стане активний відпочинок.

Гороскоп на тиждень ― Терези

Удача чекає на тих, хто займається рекламою, просуванням, продажами, роботою з клієнтами. У любовній сфері варто поєднати роботу і флірт. Вихідні проведіть за містом із сім’єю.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

Початок тижня буде напруженим, у понеділок і вівторок можливі негативні думки і настрій. Позбутися від апатії допоможуть спорт і фізична робота. У найближчі дні рекомендується проводити більше часу в русі і не лінуватися.

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Тиждень буде просто казковим, і варто всі свої думки сфокусувати на чомуть хорошому. Планети в найближчі дні стануть у вдале положення для Стрільців і зададуть позитивну динаміку для всіх справ. На початку тижня варто приділити увагу своїм обов’язкам.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

У Козерогів на перший план вийде сфера любові. Не варто відмовлятися від нових знайомств, флірту і романтики. Тим, хто вже зустрів свою долю, варто навчитися прощати, оскільки всі люди можуть робити необдумані вчинки. Не варто здійснювати великі покупки.

Гороскоп на тиждень ― Водолій

Настає небезпечний період, коли Водоліям категорично заборонено ризикувати і робити необдумані вчинки. Життєвий досвід допоможе уникнути проблем, а ось до інтуїції краще не прислухатися. Можливі неприємні зустрічі і незаплановані справи.

Гороскоп на тиждень ― Риби

Тиждень буде динамічним і не дуже благополучним. У деяких ситуаціях варто прислухатися до голосу серця, у деяких ― тільки до розуму. Переживати через помилки не варто, вони не спричинять важких наслідків. У Риб почнеться ідеальний період для любові і романтики, особливо це стосується взаємин, які тільки почалися.

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