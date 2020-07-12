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Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня від екстрасенсів СТБ

12.07.2020

Гороскоп на тиждень з 13 по 19 липня 2020 року розповість, які повороти долі і несподіванки підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Кому потрібно сміливо йти слідом за своєю мрією, а хто повинен проявити розсудливість і не кидатися у вир з головою? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 13 по 19 липня 2020 року від експертів СТБ.

Гороскоп на тиждень Овни

У Овнів почнеться важливий період у житті, можливі нові починання і проєкти. Для того, щоб у роботі все складалося вдало, потрібно шукати нові ідеї для розвитку. Екстрасенси рекомендують дотримуватися режиму дня, щоб поліпшити настрій і зарядитися силами.

Гороскоп на тиждень Тельці

Тиждень буде схожим на гойдалки, і вдалі дні чергуватимуться з проблемними. Удача чекає на Тельців у понеділок і неділю. На вихідних варто повноцінно відпочити і розвіятися, можливий вибір ― цілковите усамітнення або компанія близьких друзів.

Гороскоп на тиждень Близнюки

Найближчі сім днів будуть дуже непростими, може статися багато дивних і неприємних подій. Поставтеся до проблем по-філософськи, прийміть їх як можливість навчитися чогось нового. На самотніх Близнюків чекає романтична зустріч з імовірною половинкою.

Гороскоп на тиждень Раки

Цього тижня доведеться багато працювати, але екстрасенси рекомендують не забувати про відпочинок. Перевантаження і перевтома можуть добряче попсувати здоров’я і настрій, тому займіться медитацією, легким спортом або влаштуйте собі повноцінну прогулянку на повітрі.

Гороскоп на тиждень Леви

Не намагайтеся встигнути за двома зайцями відразу, будьте гранично уважними і візьміться за важливі справи, які давно відкладали. У найближчі дні постарайтеся всі завдання вирішувати самостійно, помічники вам заважатимуть.

Гороскоп на тиждень Діви

Тиждень ідеально підходить для розвитку своїх захоплень і хобі. На роботі постарайтеся не перевтомлюватися, бережіть сили, бо вони вам знадобляться в п’ятницю і суботу. Корисним стане активний відпочинок.

Гороскоп на тиждень Терези

Удача чекає на тих, хто займається рекламою, просуванням, продажами, роботою з клієнтами. У любовній сфері варто поєднати роботу і флірт. Вихідні проведіть за містом із сім’єю.

Гороскоп на тиждень Скорпіони

Початок тижня буде напруженим, у понеділок і вівторок можливі негативні думки і настрій. Позбутися від апатії допоможуть спорт і фізична робота. У найближчі дні рекомендується проводити більше часу в русі і не лінуватися.

Гороскоп на тиждень Стрільці

Тиждень буде просто казковим, і варто всі свої думки сфокусувати на чомуть хорошому. Планети в найближчі дні стануть у вдале положення для Стрільців і зададуть позитивну динаміку для всіх справ. На початку тижня варто приділити увагу своїм обов’язкам.

Гороскоп на тиждень Козероги

У Козерогів на перший план вийде сфера любові. Не варто відмовлятися від нових знайомств, флірту і романтики. Тим, хто вже зустрів свою долю, варто навчитися прощати, оскільки всі люди можуть робити необдумані вчинки. Не варто здійснювати великі покупки.

Гороскоп на тиждень Водолій

Настає небезпечний період, коли Водоліям категорично заборонено ризикувати і робити необдумані вчинки. Життєвий досвід допоможе уникнути проблем, а ось до інтуїції краще не прислухатися. Можливі неприємні зустрічі і незаплановані справи.

Гороскоп на тиждень Риби

Тиждень буде динамічним і не дуже благополучним. У деяких ситуаціях варто прислухатися до голосу серця, у деяких ― тільки до розуму. Переживати через помилки не варто, вони не спричинять важких наслідків. У Риб почнеться ідеальний період для любові і романтики, особливо це стосується взаємин, які тільки почалися.

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