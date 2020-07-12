Гороскоп на 13 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в понеділок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 13 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

У вас постійно народжуватимуться нові плани і цікаві ідеї. Таке завзяття до виконання справ дасть вам хороший поштовх для правильної постановки цілей.

Телець

Для Тельців день може виявитися досить несприятливим. Імовірно, виникатимуть несподівані проблеми, для вирішення яких доведеться пожертвувати вільним часом.

Близнюки

Близнюкам сьогодні рекомендується скласти детальний план проведення дня на кожну годину. Не дозволяйте собі нудьгувати і просиджувати даремно час у соцмережах.

Рак

На Раків сьогодні чекає деякий дисонанс. Ви захочете одночасно вирішувати безліч завдань і бути соціально активними, однак вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб перебороти свою лінь.

Лев

Сьогодні ― вдалий день, щоб сконцентруватися на сімейних справах і питаннях особистого характеру. Вільний час приділіть близьким і рідним.

Діва

Щоб не нервувати через щось, навчіться контролювати свої емоції. Щоб уникнути незручних моментів ― краще вчасно промовчіть.

Терези

Терезам протипоказано перевтомлюватися. Екстрасенси рекомендують подбати про себе і обмежити фізичні навантаження.

Скорпіон

Постарайтеся уникати будь-яких неясностей і двозначностей у спілкуванні з оточенням. Успіх сьогодні супроводжуватиме тих представників знаку, які чітко знають, чого хочуть.

Стрілець

Стрільцям зірки радять відсторонитися від усього, що не подобається на роботі, і подивитися на все збоку. Подумайте, чи справді це те, чим ви хочете займатися все життя.

Козеріг

Завдяки своїм позитивним емоціям Козерогам буде легко завоювати прихильність людей і заручитися їхньою підтримкою.

Водолій

Сьогодні чудовий день, щоб приділити час кар’єрі та вирішенню амбітних завдань. Водолії будуть організованими і здатними рухатися до своєї мети.

Риби

Навіть якщо сьогодні все станеться не так, як ви хотіли, ― не нарікайте на долю. Імовірно, це всього лише один з ваших життєвих уроків. За прогнозами екстрасенсів, зовсім скоро доля вам підкине приємний сюрприз.

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