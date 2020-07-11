Хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 в 20 випуску від 11.07.2020
11.07.2020
У 20 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили три нереально цікаві випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось зазнав поразки. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 у 20 випуску, вже зараз.
У 20 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 залишила Юлія Жигуліна!
Проєкт залишила рекордсменка за чорними фартухами ― Юля. За словами членів журі, сьогодні щось пішло не так. Дівчина працювала на битві чорних з технікою шокер, але так і не змогла переконати суддівську трійку в тому, що вона заслуговує на вихід до суперфіналу.
Дивіться повний 20 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 онлайн на сайті телеканалу СТБ!
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