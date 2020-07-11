Гороскоп на 12 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в неділю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 12 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

У Овнів цього дня може з’явитися бажання переосмислити нинішні взаємини ― як в особистому житті, так і в професійному. Правильні рішення, ухвалені без поспіху та зайвої емоційності, дадуть позитивний результат.

Телець

У Тельців у цей день можливий приплив енергії. Якщо не відчуваєте нових сил, беріться за ретельне виконання справ ― і натхнення наздожене вас.

Близнюки

У цей день категорично не можна впадати в ностальгію, скаржитися і жаліти себе. Краще дійте раціонально: щось болить ― ідіть до лікаря, не вистачає грошей ― шукайте можливість заробити, втомилися ― відпочиньте і знову беріться до справи.

Рак

День для Раків буде сприятливим, щоб засукавши рукава братися за те, що прийнято називати трудовими вихідними. Поточна робота і побутові дрібниці ― це те, на що сьогодні справді варто звернути увагу.

Лев

День поганий для службових відряджень і початку нових проєктів, а ось із фінансами проблем не виникатиме.

Діва

Імовірно, сьогодні ви швидше, ніж завжди, будете втомлюватися. Знайдіть час для відпочинку. Сприятливим буде виїзд з дому в тиху місцину.

Терези

Максимально вдалим цей день для Терезів зробить ранкова медитація, провести яку можна в зручному для вас форматі. Сконцентруйтеся на диханні і відпустіть свої думки на 5―10 хвилин. Це додасть сил і допоможе впевнено балансувати протягом дня.

Скорпіон

Важливо не забувати про почуття міри ― переїдання або жадібність призведуть до поганих наслідків.

Стрілець

Цього дня на вас може завалитися велика купа справ ― ставтеся до них без поспіху і ретельно працюйте на результат. Вечір екстрасенси рекомендують провести вдома, а якщо у вас все ж заплановані гулянки ― на алкоголь краще не налягати.

Козеріг

Увечері постарайтеся добре відпочити. Тепла ванна перед сном чудово допоможе зняти напругу і відновити сили.

Водолій

Якщо сьогодні вам раптом захочеться втрутитися в суперечку зі старшими ― не дивуйтеся, але постарайтеся втриматися від сварки. Лють не піде вам на користь, а тільки ще більше буде пригнічувати.

Риби

День не надто сприятливий для перебування серед натовпу ― походи на ринок або в торговий центр мають великі шанси закінчитися коронавірусом. На непередбачені витрати гроші краще не тринькати.

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