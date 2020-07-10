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У 20 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть страви високої кухні з харчових відходів

10.07.2020

У 20 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі нарешті дізнаються, хто з найкращих кулінарів країни пройшов у фінал! Учасники проєкту повинні будуть готувати улюблені дитячі десерти, але в сучасній подачі і без використання цукру. Та з якими труднощами зіткнулися професіонали? І хто залишить проєкт за крок до фіналу? Дізнайтеся просто зараз!

Дивіться у 20 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Кому вдасться приготувати справжній кулінарний шедевр із харчових відходів?
  • Хто не зможе приготувати класичний десерт і тим самим засмутить членів журі за крок до фіналу?
  • Хто з найкращих шеф-кухарів вийде у фінал?
  • Хто з учасників назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 20 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 11 липня, о 19:00 на телеканалі СТБ і на офіційному сайті STB.UA!

Video: У 20 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть страви високої кухні з харчових відходів

11 липня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 20 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 20 (ефір від 11.07.2020)

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