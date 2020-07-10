11 липня о 9:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 29 і 30 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про дружбу між зірками. Детальніше читайте в матеріалі.

У 29 і 30 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Неймовірні історії дружби і конфліктів між селебріті. Які сварки відбувалися між учасницями гурту «ВІА Гра» і що стало причиною розбрату між вокалістками гурту «НеАнгели»?

Хто із зірок українського та світового шоу-бізнесу тільки на камеру зображував дружбу? Історія Сари-Джессіки Паркер і Кім Кетролл та інших селебріті.

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