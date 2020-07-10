Сьогодні, 10 липня, в ефір телеканалу СТБ вийшов шостий випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді глядачі познайомилися з новою парою проєкту. Як складуться їхні стосунки? Також відбувся фінал у Інни Волошко та Ігоря Бубнова. А Роман Шульга вперше освідчився Юлії Гирі в коханні. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 6 випуску Інна вирішила влаштувати для Ігоря незвичайний подарунок: дівчина запропонувала своєму обранцеві знятися в «гарячій» фотосесії. Чоловіку така ідея дуже сподобалася. Пара повністю розчинилася одне в одному, і в якийсь момент фотографу захотілося залишити їх наодинці. А після фотосесії пара продовжила вечір у заміському комплексі. Саме там Інна дізналася, що небайдужа Ігорю.

Між Юлею і Ромою також панує гармонія. Чоловік приготував для дівчини сюрприз — романтичну прогулянку в автобусі-ресторані. Під час побачення Роман освідчився Юлі в коханні і навіть запропонував проїхати біля РАГСу. Пара вже обговорює можливість переїзду Юлі в Чернігів. Однак всі плани закоханих зруйнував Микита. Він дав зрозуміти, що не хоче, щоб Юля жила разом із ними. Що це, ревнощі? Чи зможуть упорається Юля і Рома з таким негативом з боку Микити?

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Тим часом на проєкті познайомилася нова пара: мільйонер Денис Святокум і фешн-хореограф Тетяна Гриник. Молоді люди сподобались одне одному з першого погляду. Особливо Таня оцінила автомобіль свого можливого майбутнього чоловіка і лакшері квартиру. Оце вже придане так придане! Однак на Тетяну чекав неприємний сюрприз: одразу після знайомства Денис залишив свою супутницю і поїхав. Чому чоловікові довелося залишити гостю саму і як на це відреагує Таня?

А поки Денис і Таня тільки починають пізнавати одне одного, в Інни та Ігоря настав час фіналу. Чоловік одразу ж сказав, що хоче і готовий будувати стосунки з Інною, адже жінка та її син Платон стали для нього сім’єю. Та вона попросила Ігоря вислухати і не перебивати її. Що ж відповість Інна? І чому під час розмови Ігор мало не пустив сльозу? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете в 6 випуску романтичного проєкту «Наречена для тата»-3.

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