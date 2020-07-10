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«Наречена для тата»-3: Як пройде фінал найбільш пристрасної пари проєкту?

10.07.2020

Сьогодні, 10 липня, в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту і дізнаються, як же завершиться фінал найбільш пристрасної пари — Інни Волошко та Ігоря Бубнова. Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

ндт

У шостому випуску телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту — мільйонером Денисом Святокумом і фешн-хореографом Тетяною Гриник. Чи сподобаються молоді люди одне одному? Також у цьому епізоді відбудеться фінал однієї з найпалкіших пар за всю історію проєкту — Ігоря Бубнова та Інни Волошко. Яке рішення ухвалить дівчина, і чому Ігор готовий був пустити сльозу на фіналі?

«Я для себе ухвалила остаточне і безповоротне рішення, яке не зміниться, незважаючи ні на що», — зізналася Інна перед фіналом.

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У 6 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Який «гарячий» подарунок зробить Ігорю Інна?
  • Чому Юля все ще сумнівається і не довіряє Романові?
  • Як мине знайомство нової пари проєкту — мільйонера Дениса Святокума і Тетяни Гриник?
  • Чи освідчиться Рома Юлі в коханні?
  • Чому відразу після знайомства Денис залишить свою наречену саму?
  • Чому Микита не хоче, щоб його батько зараз жив із Юлею?
  • Чи скаже Інна «так» Ігореві на фіналі?

Video: «Наречена для тата»-3: Як пройде фінал найбільш пристрасної пари проєкту?

Наречена для тата 6 випуск 3 сезон: знайомство з новою парою і фінал найбільш пристрасної пари проєкту

Video: «Наречена для тата»-3: Як пройде фінал найбільш пристрасної пари проєкту?

Наречена для тата 6 випуск 3 сезон: знайомство з новою парою і фінал найбільш пристрасної пари проєкту

Video: «Наречена для тата»-3: Як пройде фінал найбільш пристрасної пари проєкту?

Наречена для тата 6 випуск 3 сезон: знайомство з новою парою і фінал найбільш пристрасної пари проєкту

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