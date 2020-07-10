«Наречена для тата»-3: Як пройде фінал найбільш пристрасної пари проєкту?
10.07.2020
Сьогодні, 10 липня, в ефір телеканалу СТБ вийде 6 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. Телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту і дізнаються, як же завершиться фінал найбільш пристрасної пари — Інни Волошко та Ігоря Бубнова. Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.
У шостому випуску телеглядачі познайомляться з новою парою проєкту — мільйонером Денисом Святокумом і фешн-хореографом Тетяною Гриник. Чи сподобаються молоді люди одне одному? Також у цьому епізоді відбудеться фінал однієї з найпалкіших пар за всю історію проєкту — Ігоря Бубнова та Інни Волошко. Яке рішення ухвалить дівчина, і чому Ігор готовий був пустити сльозу на фіналі?
«Я для себе ухвалила остаточне і безповоротне рішення, яке не зміниться, незважаючи ні на що», — зізналася Інна перед фіналом.