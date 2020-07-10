Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 9, 10, 11 і 12 серії серіалу «Лінія світла». Це заплутана історія про сім’ю 18-річної дівчини, яка намагається вирватися з секти, долаючи численні перешкоди на своєму шляху. Та що ж станеться в заключних 9, 10, 11 і 12 серіях «Лінії світла»?

Гліб вирішує проникнути в громаду, нібито для лікування від залежності. Насправді він хоче врятувати Варю. Але вона його навіть не пам’ятає. Дора втікає разом з Борсуковою. Ірина видає її план Даниїлу. Даниїл убити її не зміг, але прикував у сараї. Однак Дорі вдається повідомити про це меру міста, і він приїжджає по неї.

Варю викликають на допит у прокуратуру, і щоб закріпити свій вплив на неї, Світлий вирішує зареєструвати з нею шлюб.

Василіса закохується в Гліба і готова на все, аби бути з ним. Від неї він дізнається, що Варя стала дружиною Даниїла. Гліб приголомшений тим, що коїться в громаді: над прибулими з ним наркоманами знущаються і змушують важко працювати, їсти майже не дають. Один з новоприбулих не витримує цього і накладає на себе руки. А його батькам повідомляють, що син утік…

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