Кекси з малиною: три прості рецепти від учасників «МастерШеф. Професіонали»
10.07.2020
Що може бути більш літнім, ніж зірвати з куща ягоду малини? Або скупити всю малину з прилавку, принести додому і їсти її прямо руками. На жаль, життя малини не довге, а стільки всього потрібно встигнути приготувати! Прості рецепти смачних малинових кексів від учасників проекту «МастерШеф. Професіонали» читайте в матеріалі.
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Класичний малиновий кекс
Інгредієнти:
- борошно – 250 г
- малина – 300 г
- яйця – 3 шт.
- цукор – 200 г
- вершкове масло – 200 г
- ванільний цукор – 10 г (1 пакетик)
- розпушувач – 1,5 ч.л.
Приготування:
- Яйця збиваємо з цукром і сіллю, додаємо розм’якшене вершкове масло і продовжуємо збивати.
- Поступово додаємо просіяне борошно і розпушувач.
- Міксером замішуємо тісто і ділимо його на 2 частини.
- З половини малини робимо пюре і додаємо в одну частину тіста, в іншу – ванільний цукор.
- Форму для кексу змащуємо маслом і присипаємо борошном.
- Виливаємо туди світлу частину тіста, зверху викладаємо шар цілої малини та заливаємо малиновим тістом.
- Випікати при 180 градусах протягом 40 хвилин.
- Готовий пиріг остудити у формі і тільки потім перевернути на блюдо.
- Прикрашаємо цукровою пудрою, і свіжою малиною.
Малиновий чізкейк
Інгредієнти:
- вершковий сир – 300 г
- малина – 500 г
- сметана – 200 г
- цукрова пудра – 180 г
- печиво бісквітне – 100 г
- вершкове масло – 60 г
- волоські горіхи – 100 г
- желатин – 4 пластинки
Приготування:
- Желатин замочуємо в холодній воді.
- Печиво і горіхи подрібнюємо в крихту за допомогою блендера і перемішуємо з розтопленим вершковим маслом.
- Рівномірно викладаємо в роз’ємну форму, злегка утрамбовуюєм і відправляємо в холодильник.
- Із 400 грам малини робимо пюре і протираємо через сито, щоб позбутися кісточок.
- На невеликому вогні нагріваємо малинове пюре до перших бульбашок.
- Желатин дістаємо з води, додаємо до малини і перемішуємо.
- Сметану, вершковий сир і цукрову пудру ретельно перемішуємо ложкою і потім збиваємо міксером до однорідності.
- Додаємо малинове пюре і знову перемішуємо.
- З холодильника дістаємо корж, виливаємо зверху вершково-малиновий крем і повертаєм охолоджуватися на 2 години.
- Готовий чізкейк дістаємо з форми і прикрашаємо залишилася малиною.
Відкритий малиновий пиріг
Інгредієнти:
- борошно – 250 г
- вершкове масло – 70 г
- цукор – 70 г
- ванільний цукор – 10 г
- яйце – 1 шт
- розпушувач – ½ ч.л.
- малина – 300 г
- цукрова пудра
Приготування:
- Змішуємо розтоплене вершкове масло з цукром і ванільним цукром.
- Додаємо яйце і добре перемішуємо.
- Всипаємо борошно, розпушувач і змішуємо до однорідності.
- Тісто перекладаємо в, змащену маслом, форму і робимо бортики.
- Зверху, не вдавлюючи, викладаємо малину.
- Злегка присипаємо цукром і відправляємо в, розігріту до 180 градусів, духовку на 40 хвилин.
- Перед подачею шматочок пирога посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!
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