Що може бути більш літнім, ніж зірвати з куща ягоду малини? Або скупити всю малину з прилавку, принести додому і їсти її прямо руками. На жаль, життя малини не довге, а стільки всього потрібно встигнути приготувати! Прості рецепти смачних малинових кексів від учасників проекту «МастерШеф. Професіонали» читайте в матеріалі.

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Класичний малиновий кекс

Інгредієнти:

борошно – 250 г

малина – 300 г

яйця – 3 шт.

цукор – 200 г

вершкове масло – 200 г

ванільний цукор – 10 г (1 пакетик)

розпушувач – 1,5 ч.л.

Приготування:

Яйця збиваємо з цукром і сіллю, додаємо розм’якшене вершкове масло і продовжуємо збивати. Поступово додаємо просіяне борошно і розпушувач. Міксером замішуємо тісто і ділимо його на 2 частини. З половини малини робимо пюре і додаємо в одну частину тіста, в іншу – ванільний цукор. Форму для кексу змащуємо маслом і присипаємо борошном. Виливаємо туди світлу частину тіста, зверху викладаємо шар цілої малини та заливаємо малиновим тістом. Випікати при 180 градусах протягом 40 хвилин. Готовий пиріг остудити у формі і тільки потім перевернути на блюдо. Прикрашаємо цукровою пудрою, і свіжою малиною.

Малиновий чізкейк

Інгредієнти:

вершковий сир – 300 г

малина – 500 г

сметана – 200 г

цукрова пудра – 180 г

печиво бісквітне – 100 г

вершкове масло – 60 г

волоські горіхи – 100 г

желатин – 4 пластинки

Приготування:

Желатин замочуємо в холодній воді. Печиво і горіхи подрібнюємо в крихту за допомогою блендера і перемішуємо з розтопленим вершковим маслом. Рівномірно викладаємо в роз’ємну форму, злегка утрамбовуюєм і відправляємо в холодильник. Із 400 грам малини робимо пюре і протираємо через сито, щоб позбутися кісточок. На невеликому вогні нагріваємо малинове пюре до перших бульбашок. Желатин дістаємо з води, додаємо до малини і перемішуємо. Сметану, вершковий сир і цукрову пудру ретельно перемішуємо ложкою і потім збиваємо міксером до однорідності. Додаємо малинове пюре і знову перемішуємо. З холодильника дістаємо корж, виливаємо зверху вершково-малиновий крем і повертаєм охолоджуватися на 2 години. Готовий чізкейк дістаємо з форми і прикрашаємо залишилася малиною.

Відкритий малиновий пиріг

Інгредієнти:

борошно – 250 г

вершкове масло – 70 г

цукор – 70 г

ванільний цукор – 10 г

яйце – 1 шт

розпушувач – ½ ч.л.

малина – 300 г

цукрова пудра

Приготування:

Змішуємо розтоплене вершкове масло з цукром і ванільним цукром. Додаємо яйце і добре перемішуємо. Всипаємо борошно, розпушувач і змішуємо до однорідності. Тісто перекладаємо в, змащену маслом, форму і робимо бортики. Зверху, не вдавлюючи, викладаємо малину. Злегка присипаємо цукром і відправляємо в, розігріту до 180 градусів, духовку на 40 хвилин. Перед подачею шматочок пирога посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!

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