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Як врятуватися від спеки: 8 порад лікарів

10.07.2020

Настало літо, а разом з ним і неймовірна спека. Особливо складно витримувати високу температуру у величезному мегаполісі. Кореспондент програми «Вікна-новини» Емма Антонюк зібрала вісім порад у лікарів і дієтологів, які допоможуть вам комфортно і без ускладнень перенести спекотну пору. Детальніше читайте у матеріалі.

жара

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Щороку з приходом літа багато хто забуває про основні правила поведінки під палючим сонцем. Що одягати у спеку? Як правильно харчуватися? Де ховатися від прямих сонячних променів? На всі ці питання давно існують відповіді професіоналів, які зібрала воєдино кореспондент «Вікна-новини».

  • Людмила Гончарова — дієтолог і власниця клініки, де вчать правильно харчуватися, — розповіла про всіма улюблений продукт. Морозиво — десерт, який допомагає врятуватися від перегріву і порадувати свої смакові рецептори. Однак дієтолог стверджує, що у таку температуру вживати холодний десерт категорично заборонено. А все тому, що у ньому міститься багато цукру. Це негативно впливає на роботу організму. А якщо врахувати, що у спеку робота органів вимагає особливих зусиль і енергії, то цукор вплине різко негативно на ваше самопочуття.

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  • Краще пити воду! Однак вибирайте несолодку і негазовану. Вживати рідину необхідно у таких пропорціях: 40 мл на 1 кг ваги.

вода

  • Також не забувайте ховатися в тінь, якщо ви більшу частину часу проводите на вулиці!
  • Носіть натуральні тканини, такі як бавовна, льон, шовк. Ці матеріали дозволяють вашій шкірі дихати і почуватися комфортно.
  • Їжте більше фруктів. Однак не забувайте їх ретельно промивати чистою водою.

фрукты

  • По можливості залишайтеся з 10:00 до 16:00 у приміщенні! Цей час — пік палючого сонця.
  • Виключіть з раціону харчування смажене, запечене, солоне, копчене.
  • Використовуйте мінімум косметики! Забудьте про креми, особливо жирні. Такі забивають ваші пори і не дозволяють шкірі дихати!

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Video: Як врятуватися від спеки: 8 порад лікарів

Як впоратися зі спекою - актуальне питання влітку 2019. Що рекомендують робити лікарі, щоб впоратися зі спекою і як врятуватися від спеки - читайте в матеріалі

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