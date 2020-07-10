Інна Волошко: У нас з Ігорем було багато тепла і душевності

10 липня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся черговий фінал. Інна Волошко та Ігор Бубнов після реаліті вирішили залишитися разом. Про те, що зосталося за кадром, і як поводиться Ігор, коли вимикаються камери, ексклюзивно для STB.UA розповіла Інна Волошко. Детальніше читайте в матеріалі.

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Яке перше враження на вас справив Ігор?

Коли ми тільки познайомилися, мені все сподобалося. Мені сподобався Ігор зовні, його контакт із Платоном. Я була просто в захваті. Платон відразу ж пішов до нього на руки, усміхався йому. На першому побаченні ми дуже багато говорили, і наші погляди на життя багато в чому збігалися. Просто це все не увійшло в ефір.

Після знайомства Ігор вас повіз не в квартиру, а в казарму. Чи змогли б ви там прожити цілий місяць, якби знадобилося?

Скажу чесно, коли ми приїхали в казарму, для мене це було дуже несподівано. Але потім Ігор розповів, що там вони живуть тільки тоді, коли Артур готується до турніру. Я припустила, що цей період просто збігся з часом зйомок. Я себе готувала до цього і прожила б місяць у казармі, якби знадобилося.

Що було найскладнішим на проєкті?

Для мене проєкт виявився дуже складним в емоційному плані. Я була вичавлена. Мене вирвали зі звичного середовища, з моєї гармонії, і кинули в чужий світ. Я почувалася непроханою гостею. І мені це було важко. Ще було складно з Платоном. Я щодня після зйомок приїжджала до нього. Розлука з сином мені далася важко, адже раніше я проводила з ним 24/7. Це було справжнє випробування, хоча сам Платон поводився і почувався просто чудово.

Чи хотіли б ви щось змінити за час участі в реаліті?

Я не хотіла б нічого міняти. У мене такі самі цінності і така сама думка з усіх питань. За кадром у нас із Ігорем було багато тепла і душевності. Ми весело проводили час разом. І я ні про що не шкодую.

Чи заважали вам камери проявляти свої почуття і будувати стосунки?

Спочатку камери дуже заважали і бентежили. Коли я чекала Ігоря на першому побаченні, то дуже хвилювалася, ніяковіла. Мене напружували камери, адже крім нас було ще 25 осіб знімальної групи. Це не могло не впливати на поведінку. Проте з часом я звикла і стала забувати про них. І це видно в самих випусках. Наприкінці проєкту я вже не помічала камер.

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