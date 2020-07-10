Гороскоп на 11 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 11 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Для Овнів сьогодні сприятливий час, щоб проводити важливі розмови. У цей день вам буде притаманне неабияке красномовство. Головне, пам’ятайте, що не треба соромитися, коли взялися за справу.

Телець

День сприятливий для фізичних навантажень і важкої праці, витрачена вами енергія легко і швидко відновиться.

Близнюки

Сьогодні вас можуть приємною звісткою порадувати ділові партнери або колеги по роботі. Найімовірніше, що новина стане для вас несподіванкою.

Рак

Хороший день для заняття спортом і постановки перед собою нових цілей. Якщо ви вже давно планували, але ніяк не могли почати активний спосіб життя ― зараз саме час це зробити.

Лев

Левів у суботу підстерігатиме фінансова удача ― ймовірно, дохід принесе робота, до якої ви доклалися ще раніше. Також високі шанси надбавок до зарплати.

Діва

Якщо ви хочете досягти чогось нового в житті, вам доведеться йти на радикальні кроки і забути про комфорт. Просто перепакувати старі звички в нову обгортку не вийде ― доведеться змінюватися.

Терези

Терезам рекомендується присвятити цей день духовним пошукам і самоосвіті. Інтуїція сьогодні добре працюватиме на вас і ви зможете вдало її використовувати. Можливо, вдасться знайти вихід зі складної ситуації.

Скорпіон

День ідеальний для прогулянки на свіжому повітрі, особливо біля водойми. Життєдайний заряд сил гарантований. Також добре даватимуться справи, пов’язані з навчанням і мистецтвом.

Стрілець

Стрільцям сьогодні варто пам’ятати, що життя ― це неодмінні зміни. Коли що-небудь у цей день похитне звичну вам рутину ― не панікуйте і не метушіться, а краще подумайте, як можна адаптуватися до ситуації і отримати вигоду з неї.

Козеріг

День буде сприятливим для легкої роботи, переїздів на нове місце. Тим, хто зібрався в спортзал, екстрасенси рекомендують не перевтомлюватися.

Водолій

Водоліям цей день бажано прожити максимально усвідомлено ― уникати поспішних рішень, особливо з фінансами. Пригледіли красиву річ в інтернет-магазині? Не поспішайте купувати! Краще добре подумайте, чи справді вона вам потрібна, а заодно і наведіть порядок вдома.

Риби

На карантині сміливо вирушайте в заплановані поїздки. Найкраще ― просто на дачу. Зараз саме вдалий для поїздок час.

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