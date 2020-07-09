Учасниця «МастерШеф»-9 прийде на «Звану вечерю»

Нещодавно стало відомо, що після фіналу проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 кулінарні суботні вечори на СТБ не закінчаться. З 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу ― прем’єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря». Учасниця «МастерШеф»-9 Юлія Клименко теж прийде на новий проєкт «Звана вечеря».

Юля ― спадкова травниця та інструкторка з йоги. Дар травництва дівчина відкрила зовсім випадково. Одного разу просто почала збирати трави, а потім знайшла старовинні щоденники покійної бабусі з магічними записами. Наперекір батьківському скептицизму Юля обрала свій шлях і тепер готує на замовлення трав’яні збори спеціально під енергетику людини.

У кулінарії травниця любить експерименти. Особливо їй подобається надавати різним вегетаріанським стравам смаки м’яса і риби. Також вона захоплюється тайською кухнею. А взагалі Юля переконана, що їжа і трави ― це ліки! «Звана вечеря» допоможе їй заявити про себе і донести свій позитивний меседж світу.

Дивіться з 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу СТБ прем’єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря»!

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