Місяць тому в Києві стартували зйомки багатосерійної авантюрної мелодрами під назвою «Колір пристрасті» авторки Тетяни Гнєдаш. У ролях знімаються улюблениці глядачів СТБ Даша Легейда, Катерина Тишкевич і Катерина Варченко. Виробництво ― Artforms production на замовлення телеканалу СТБ. Стало відомо, що прем’єра серіалу не за горами ― вона відбудеться вже цієї осені!

За сюжетом, дівчина Даша за брехливим звинуваченням у вбивстві потрапляє під слідство. Усі докази проти неї, і їй загрожує тривале ув’язнення, а безгрошів’я і непутяща мати не дають жодної надії на допомогу тямущих адвокатів. Та справа потрапляє до молодого слідчого Андрія Потапенка, і той змушує Дашу повірити, що справедливість і чесний суд існують. Несподівано для самого себе слідчий розуміє, що дівчина йому небайдужа.

Однак Потапенко заручений, він людина обов’язку, тому лякається почуття, яке зненацька охопило його. Під тиском сім’ї нареченої він відмовляється вести Дашину справу і самоусувається від її проблем. Дівчина повинна відбути 10 років в ув’язненні. Через деякий час Андрій спробує все виправити, але Даша вже викреслить його зі свого життя. Попереду в неї завзята боротьба за місце під сонцем, за справедливість, а ще за щастя з таким непідхожим для неї чоловіком ― слідчим Андрієм Потапенком.

Зйомки мелодрами триватимуть до середини жовтня в Києві. На них дотримуються всіх необхідних заходів безпеки, запроваджених на період карантину: температурний скринінг, масково-рукавичковий режим, наявність антисептиків, обмеження за кількістю людей на майданчику.

Дивіться вже цієї осені серіал «Колір пристрасті» на телеканалі СТБ!

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