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ТОП-10 правил для комфортної подорожі з дітьми

09.07.2020

Коли в родині з’являється дитина, звичайнісінька поїздка на курорт стає справжнім випробуванням. Що необхідно взяти з собою, якщо ви подорожуєте з дітьми, які ліки повинні бути у вашій дорожній аптечці та як розважити дитину в дорозі – розказала актриса серіалу «Джованні» Катерина Варченко. 

На море діти загартовуються, отримують заряд сонячної енергії та в результаті менше схильні до хвороб. Тому дуже важливо не боятися брати дитину з собою на відпочинок. А щоб подорож не перетворилася на муку, обов’язково продумайте всі деталі.

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Сезон

Вибирати країну для подорожі необхідно залежності від сезону. Восени відвідайте країни холодної Європи Німеччину, Австрію, північ Франції, Бельгію. На зимові канікули, якщо ваша дитина захоплюється спортом, то поїздка до Фінляндії буде ідеальним варіантом. Навесні оберіть подорож півднем Франції, Сербією, в якій дуже смачна їжа і доброзичливі люди. В цілому вся Європа навесні прекрасна і цікава для дітей шкільного віку. Влітку чудовий період, щоб відпочити в нашій країні. У липні-серпні погостюйте на дачі у бабусі, сходіть в похід, в ліс по гриби, а в червні для відпочинку на морі виберіть Грецію, Іспанію і Кіпр. З маленькими дітьми не рекомендовані тривалі перельоти. Не забувайте, що подорож із зими в літо може позначитися на акліматизації не тільки дитини, а й дорослого, тому остерігайтеся значних перепадів температури.

Термін

Місяць-півтора найоптимальніший термін для відпочинку. У зв’язку з тим, що кожен організм реагує на зміну клімату по-різному, найкращим варіантом буде організувати тривалу подорож, щоб не втрачати велику частину свого часу на переакліматизацію організму.

Час у дорозі

Те, як дитина переносить політ або дорогу в поїзді, безпосередньо залежить від її тривалості. Обов’язково розкажіть якісь цікаві факти про те місце, куди ви прямуєте. Час в дорозі дає вам прекрасну можливість поспілкуватися зі своєю дитиною, підготувати її до майбутніх подорожей і зацікавити новим місцем. Для тривалої дороги підготуйте заздалегідь завантажені мультфільми та ігри на планшеті. На сьогоднішній день великі авіакомпанії можуть надати вам набір дитячих розважальних ігор або ж в сидіннях вже вбудовані екрани для кожного пасажира, але будьте готові до всього і приготуйте запасний варіант.

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Розваги

Для початку варто налаштувати дитину на позитивну хвилю, піднести майбутню поїздку як свого роду пригоду, а старших діток ретельніше ввести в курс справи з метою розвитку їхнього кругозору досить буде назви країни, її столиці, а при бажанні і декількох слів на місцевій мові. У дітей хороша пам’ять, це буде хорошим приводом розвинути її, а можливо, і прищепити чаду інтерес до іноземних мов. Не буде зайвим дізнатися пару-трійку необхідних фраз як вам, так і вашим дітям.

Навчання

Якщо ви вирушаєте в іншу країну, то обов’язково подивіться навчальні посібники іноземною мовою в місцевих книжкових магазинах: прописи, лічилки, робочі зошити, розважальні дитячі журнали та інше. Наприклад, Бельгія це столиця коміксів. І якщо в школі ваша дитина вивчає французьку мову, то їй буде вдвічі цікавіше вивчати ці барвисті видання і перекладати іноземні тексти.

Домашні завдання

Відпочинок повинен бути відпочинком. Не обтяжуйте своїх дітей навчанням в поїздці. Всі домашні завдання залиште вдома, а в подорожі подаруйте дитині можливість самостійно вивчати цей світ.

Акліматизація

Перший тиждень поїздки у дітей повинен бути щадний режим: щоб уникнути перегріву на пляжі, йдіть ще до полудня, а купання в морі суворо з раннього ранку. З власного досвіду можу сказати, що з маленькими дітьми комфортніше жити в апартаментах, ніж в готелі.

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Їжа

По можливості намагайтеся брати з собою звичну для дітей їжу, щоб уникнути різких гастрономічних перепадів. Якщо ви відпочиваєте з немовлям, то всі дитячі суміші обов’язково беріть з собою. Так само вам доведеться дуже постаратися, щоб купити в Європі гречку, тому, якщо це необхідний продукт у вашому раціоні, він повинен бути упакований у валізу разом з іншими необхідними речами. З особливою обережністю потрібно підійти до вибору місцевих овочів і фруктів. Екзотичні, незнайомі українській людині фрукти краще не давати дитині.

Режим

На відпочинку намагайтеся дотримуватися звичного режиму. Маленьким дітям необхідний денний сон і в подорожі про нього теж не варто забувати. Найскладніше буває після відпустки, коли навіть дорослому важко увійти у звичний ритм, але цей адаптаційний період має місце в будь-якій сім’ї.

Медицина

У список найважливіших лікарських препаратів для поїздки з дитиною входять: жарознижувальні, антибіотики, спазмолітики, ферменти, антисептики, противірусні препарати. Візьміть з собою в дорогу Но-шпу, Парацетамол, Фестал, Смекту, Ентерофурил, Амоксиклав, Ліннекс, Хлоргексидин, Зеленку, Віферон, бинт і пластир. Важливо розуміти, що подорожувати з маленькою дитиною непросто, але якщо заздалегідь продумати всі деталі, відпочинок може стати для вас задоволенням і подарувати всій сім’ї море яскравих спогадів.

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