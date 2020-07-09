«Спіймати Кайдаша»: головні актори улюбленого серіалу

12-серійний проєкт «Спіймати Кайдаша» – це нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я», над сценарієм якого працювала Наталка Ворожбит. Детальніше про акторів серіалу «Спіймати Кайдаша» читайте в матеріалі.

Віктор Жданов

Віктор Жданов – український актор театру і кіно, заслужений артист України від 2009 року. Віктор здобував освіту в Херсонському культурно-просвітницькому училищі за спеціальністю режисер самодіяльних театральних колективів. За досить короткий період актор Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Віктор Жданов став одним з найбільш затребуваних у новому українському кіно. Широку популярність актор отримав після ролі Старого в «Кіборгах».

У новому проєкті «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов зіграв главу сімейства Омелька Кайдаша.

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Ірина Мак

Ірина Мак – українська актриса театру і кіно. У 1994 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І.К. Карпенко-Карого (курс Ю. Ткаченко). У цьому ж році вона влаштувалася в Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, де і працює донині. У кіно Ірина дебютувала у фільмі «Царівна», за мотивами однойменної повісті Ольги Кобилянської, де виконавши роль Оксани.

У «Спіймати Кайдаша» Ірина Мак зіграла дружину Омелька і мати двох дітей Марію Кайдашиху.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк – український актор театру і кіно, зірка костюмованої драми «Кріпосна». У 2013 році він отримав акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, спеціальність – актор драматичного театру і кіно (майстерня Зимової В. І.). Вперше на екранах актор з’явився в 2011 році, де зіграв другорядну роль в містичному серіалі «Щоденники темного». Молодого артиста глядачі полюбили в образі мужнього коваля Назара в костюмованій драма «Кріпосна».

У новому ж проєкті «Спіймати Кайдаша» Тарас Цимбалюк зіграє роль старшого сина Кайдашів – Карпа Кайдаша.

Григорій Бакланов

Григорій Бакланов – український актор театру і кіно. Одесит з дитинства точно знав, що народжений стати справжньою зіркою кінематографу. Саме в студентські роки біографія Григорія Бакланова поповнилася першими ролями в театрі і кіно. Під час навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого він активно знімався в українських фільмах і серіалах. Дебют Григорія на екранах відбувся в короткометражному фільмі «Зустріч». Після закінчення університету Григорій став актором Нового театру на Печерську.

У новому проєкті «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов зіграє молодшого сина Кайдашів – Лавріна Кайдаша.

Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк – актриса театру і кіно, озвучення та дубляжу. У 2012 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Актриса дублює українською мовою фільми і мультфільми для кінотеатрів і телебачення, озвучила багато ігор і додатків. У Антоніни також є досвід роботи в Академічному театрі ляльок. Дівчина знімається в серіалах і працює в компаніях дубляжу.

У «Спіймати Кайдаша» Антоніна Хижняк зіграла дружину Карпа Кайдаша – Мотрю.

Спіймати Кайдаша – 1 серія від 2 березня 2020

Спіймати Кайдаша – 2 серія від 2 березня 2020

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