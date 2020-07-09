Коли, як не влітку, є всі шанси проявити свій смак і відчуття стилю? Щоб відразу ж позбавити вас від частого запитання «Що ж мені одягти?», ми ділимося літніми трендами 2020. Що в моді, а що вже махає нам ручкою до наступного сезону? Давайте розбиратися і з’ясовувати. Денім, джунглі, перламутр і ліхтарики — як це взаємопов’язано? Дізнайтеся в матеріалі.

Почнемо ми з незмінної класики. Кілька позицій з року в рік повторюються на найлегендарніших показах мод. Однак улітку 2020 року їх вид може дещо змінюватися в силу еволюції тенденцій, пошиття та крою. Не секрет, що кілька сезонів поспіль діє правило: «Що зручніше, то краще». І це прекрасно, адже будь-яка дівчина і жінка 21 століття може бути стильною, жіночною і привабливою незалежно від того, сукня на ній з човниками чи зручний бомбер з кедами. І перший, і другий варіанти давно стоять в одному ряді з погляду «красиво».

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Почнемо з поло. У народі її часто називають «теніскою». Відтепер її можна сміливо використовувати в будь-яких образах: носити як базу, одягати поверх сукні або під об’ємну шкіряну куртку «з плеча бойфренда».

Денім. Останні кілька сезонів тотал-денім-лук — на верхніх позиціях трендів. Важливо, щоб денім був одного відтінку. Минули ті часи, коли різні джинсові кольори поєднувалися як ніколи класно. Тепер віддавайте перевагу костюмам: куртка і спідниця, сорочка і шорти, комбінезони та сукні.

Декольте. Мова піде не про вечірнє декольте з піднятими грудьми і затягнутими корсетами. У моді простота. Модельєри активно почали шити сукні, сорочки та блузи з ультраглибоким трикутним вирізом на грудях. Він має акуратний, витончений і вже точно не вульгарний вигляд. Також врахуйте розмір своїх грудей, адже такі моделі пасуватимуть дівчатам з маленькими грудьми.

Пишний же бюст краще ховати в інший тренд — майку-«алкоголічку». Якщо останні кілька років дизайнери активно шили об’ємні футболки, і здавалося, чим більше, тим краще, то тепер нарівні з ними в моді майки. Новація полягає в поєднанні таких майок з ошатними спідницями або класичними широкими брюками. Футболки також, як і раніше, в моді. Мабуть, це незмінна класика, особливо за часів панування комфорту. Тканини мають бути натуральними: бавовна, шовк і навіть вовна.

Ми вже торкнулися теми джунглів. І тепер пояснимо, що малося на увазі. Вам точно не треба вирушати в тропіки, а достатньо буде лише принта на платті, сарафані або спідниці. Барвисті птахи, сафарі, пальмове листя прикрасять будь-який елемент одягу.

Ще один важливий момент — кольори і відтінки. Дизайнери вдарилися в ніжні пастельні тони, серед яких молочний, слонова кістка і перламутр. Найкраще добирати матеріали такі як шовк і атлас. Тоді ви створите собі максимально м’який, повітряний і дорогий образ.

І на завершення розповімо про ще один не менш як важливий тренд: рукави-ліхтарики. Цілком можливо, ви вже стикалися з таким, на перший погляд, дивним кроєм. Але влітку 2020 року в моді всі дивні речі опиняються на піку популярності. Час додавати собі об’єму там, де його від природи бути не може. І плечі — одне з таких місць. Відійдіть від моди 80-х, коли плечі здавалися квадратними. Цього літа модно надавати плечам легкості і плавних обрисів.

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