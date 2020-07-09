Другий місяць літа обіцяє бути дуже сприятливим. Однак, щоб не зіпсувати свої починання, рекомендуємо ознайомитися з місячним календарем на липень 2020 року. Він допоможе спланувати справи з мінімальними втратами часу й зусиль. У місячному календарі визначено сприятливі і несприятливі дні. Читайте в матеріалі місячний календар вдалих днів на липень 2020 року.

Вдалі дні в липні 2020 року

Загалом липень ― дуже сприятливий місяць. У ньому мало несприятливих днів, тож це чудовий час для планування та реалізації всього, що ви задумали. Перші місячні дні липня припадають на молодик. Це хороший період для починань, аналізу минулого, висновків, прощення старих образ. 1―2, 7―8 липня ― прекрасна пора для того, щоб насититися енергією і побудувати плани на майбутнє. 14―16 липня ― час прояву сили, все задумане здійсниться.

А ось 18―19 і 21 липня ― особливо вдалі дні, коли можна і потрібно укладати важливі договори, купувати нерухомість і міняти роботу. 23, 25―28, 30―31 липня варто присвятити відпочинку і релаксації.

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Несприятливі дні в липні 2020 року

Несприятливі дні в липні можна порахувати на пальцях. Однак вони все ж є, а це означає, що не варто втрачати пильності, адже негатив може погано позначитись на вашому здоров’ї. 5, 13, 20 липня ― це дні, коли краще не починати і не планувати нічого. Цей час несе руйнування і хвороби. Є ризик загострення серцево-судинних захворювань. Так що ліпше за все провести ці дні в тиші та спокої.

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