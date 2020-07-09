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«Лінія світла»: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс)

09.07.2020

Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії серіалу «Лінія світла». Це заплутана історія про сім’ю 18-річної дівчини, яка намагається вирватися з секти, долаючи численні перешкоди на своєму шляху. Та що ж станеться в 7 і 8 серіях «Лінії світла»?

Сивий, дізнавшись про смерть сестри Віри, вирішує вбити Світлого. Але Сивого вбиває Василіса, з пістолета, який знайшла в кімнаті Дори. У таборі повстання, люди засумнівалися в Даниїлі. Дора намагається вивідати в нього, де гроші. Але Світлий виплутується з цієї історії. Провину за смерть Віри і батьків Васі та Варі бере на себе малоумний Роман, а за смерть поліцейського заарештовують Аглаю.

Священник розповідає Варі про життя, і вона розуміє, що громада була для неї в’язницею. Вона розповідає про життя в громаді прокурору. Варя чекає зустрічі з сестрою Васею. Але та разом зі Світлим повертають її в секту. Гліб і Лора намагаються врятувати Варю.

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