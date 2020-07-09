Гороскоп на 10 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 10 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ваше вміння згладжувати гострі кути в непростих ситуаціях сьогодні не даватиме бажаних результатів, тому суперечки можливі. Головне ― не накопичуйте образу, це вам зараз ні до чого. Краще скажіть усе, як є, і дайте іншим час: можливо, вони схаменуться, якщо справді раціо не на їхньому боці.

Телець

Ви будете дуже добрими і чуйними ― цим можуть скористатися. Проте впадати у відчай не варто, адже головне ― генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Близнюки

У відносинах з іншими у вас буде непереборне бажання обстоювати свою позицію. Скористайтеся цим у доречних ситуаціях. Сімейним Близнюкам занадто сильно тиснути на рідних все ж не варто ― відкрийте своє серце для тепла і дайте поблажку близьким.

Рак

На роботі все йтиме як по маслу: завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проєкти, які ви ховали в шухляду через їхню надмірну складність.

Лев

Сьогодні вам знадобляться стриманість і розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій. Це правило діятиме для всіх сфер життя ― від справ на роботі до взаємин з рідними.

Діва

Вам може випасти можливість раз і назавжди вирішити делікатні справи, які тягнуться вже давно. Не переживайте ― з непорозуміннями впоратися вдасться, а список тем для з’ясування зменшиться.

Терези

У вас накопичилося багато справ, які вимагають негайного вирішення. Беріться за свій список і монотонно ― справа за справою ― зменшуйте його. Іншим про свої плани бажано дуже не розповідати, бо ще й не встигнете з усім впоратися.

Скорпіон

У цей день вас неабияк дратуватимуть правила, які встановили інші. Ви просто таки будете горіти через цю несправедливість ― ви готові кинутися в відверту авантюру, але вас стримують.

Стрілець

Сьогодні хороший день, щоб подбати в першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими і виділіть більше часу на облаштування власного життя.

Козеріг

Не проґавте сприятливий момент, оскільки саме в цей день ви можете вирішити будь-які свої питання і проблеми.

Водолій

Водоліїв у цей день краще не дратувати, навіть незважаючи на їхню поступливість і безтурботність. Наприкінці дня представників знаку охопить творчий порив: займаючись улюбленою справою, ви забудете про все на світі.

Риби

Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання і довести до кінця те, що було розпочато раніше.

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