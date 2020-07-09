Легендарний серіал «Кріпосна» підкорює світ. Творці запевняють, що це наймасштабніший проєкт за останні кілька років в Україні. Події в картині розгортаються під час благородної епохи 19 століття. Якщо хочете дізнатися, чому варто подивитися «Кріпосну», читайте наш матеріал!

1. Захопливий сюжет

Глядачі дізнаються трагічну історію кріпосної Катерини Вербицької. Красива та благородна дівчина виховувалася, як панянка вищого суспільства. Але за документами юна Катя належить багатим поміщикам Червінським. Героїня переживе жахливі випробування долі, а все заради найціннішого — свободи.

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Сюжет серіалу «Кріпосна» зачіпає наболілі людські переживання в одну з найкрасивіших епох — вікторіанський період. Розгортання подій навколо кріпосної дівчини дає можливість зрозуміти особливості життя людей в 19 столітті.

2. Атмосфера

У «Кріпосній» відтворено атмосферу часу драматичних змін як в історії, так і в житті суспільства. Серіал передає всі найтонші деталі минулої епохи: красиві локації, пишні костюми, вишуканий посуд та меблі. У нас перед очима відбуватися неймовірне, а гра акторів переносить в інший світ.

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Серіал став дзеркалом суспільства 19 століття. Тут є навіть схожість із сучасністю — лицемірство, наруга над слабкими та боротьба за власне щастя в жорстокому світі.

3. Акторський склад

Головна перевага серіалу «Кріпосна», звісно, актори. Настільки професійних людей, які зуміли перевтілитися в різноманітних персонажів, було складно підібрати. Актори з легкістю передають діалоги, дотримуючись старовинної вишуканої мови. Те, як вони красивими жестами зображують дух минулого століття, дійсно дивує.

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Всі артисти костюмованої драми закохують в себе з першого погляду. Особливо це стосується головної героїні Катерини Вербицької, адже від неї неможливо відвести очей.

4. Любовна лінія

Серіал розповідає історію кохання кріпосної дівчини, справжнє почуття якої сильніше за будь-які обставини. Головна героїня — чужа власність, але вона не шукає представників свого класу та закохується в дворянина. А чим закінчиться така драма? Ніхто не знає, але зрозуміло лише одне: глядачів чекають не банальні почуття, а справжня пристрасть.

5. Захопливі інтриги

Творці намагалися передати дух суспільства тих часів, не забувши про дворянські інтриги. Безсумнівно, всіх здивують повороти подій у драмі «Кріпосна». До останнього ніхто не буде впевнений: хто друг, а хто — ворог.

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Кожен герой серіалу хоче досягти тільки своєї мети. Одна з головних антагоністок Лідія Шефер жорстоко поводиться з кріпаками, вважаючи їх лише робочою силою. Вона — досить темний персонаж серіалу. Страшно уявити, на що здатна така владна жінка заради власної вигоди.

6. Костюми

Художники з костюмів зробили неймовірні образи для кожного героя серіалу «Кріпосна». Пишні сукні, тугі корсети та до точності продумані деталі в образі — все передає колорит того часу. У драмі будуть не тільки наряди багатих дворян, а й національні костюми простих людей.

7. Історичне підґрунтя

Костюмована драма не базується на реальних подіях, проте історичне підґрунтя у серіалу є. Українська історія багата подіями, тому на каналі СТБ глядачі побачать життя кріпосної дівчини, яка страждає через заборонене кохання.

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Головна героїня «Кріпосної» існує між двома світами — суспільством дворян та кріпаків. Але в жодному з них для неї немає місця. Дівчина позбавлена ​​можливості вибирати, як жити далі. А все через кріпосне право.

8. Локації

Масштабний проект здивує глядачів розкішною зйомкою в історичних місцях. Творці художньої картини «Кріпосна» подолали час й за допомогою локацій передали культуру слов’ян 19 століття. Зйомки драми проходили на території України. Як виявилося, збереглося чимало садиб багатих поміщиків, які переносять в атмосферу минулої епохи.

9. Різноманітність персонажів

Ставлення глядачів до героїв серіалу — неоднозначне. У багатьох персонажів є внутрішній конфлікт добра та зла. Однотонних та нудних людей тут немає, адже кожен з них емоційно реагує на події. Часом другорядні герої викликають такий же інтерес, як і головні.

Звичайно, «Кріпосна» — історична мелодрама, але в серіалі є також комічні моменти, справжні трагедії та навіть сцени трилера.

10. Серіал для всієї родини

Зворушлива історія Катерини Вербицької буде цікава широкій аудиторії: від школярів до людей старшого віку. Костюмована драма здивує глядачів неймовірними перевтіленнями акторів, цікавим сюжетом, екшеном та драмою, а головне — епохою давнього часу.

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