Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Прем’єра “Звана вечеря” – дивіться з 25 липня на СТБ

08.07.2020

Після фіналу проєкту «МастерШеф» кулінарні суботні вечори на СТБ не закінчаться. З 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу – прем'єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря». 

«Звана вечеря» – це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників, щоб зрештою визначити переможця. 

Учасники оцінять одне одного за трьома пунктами від 1 до 10: приготовані страви, гостинність і концепція вечора. Переможцем стане той, хто зібрав найбільшу кількість балів від конкурентів. Він отримає грошовий приз у розмірі 30 тисяч гривень.
Героями першого випуску стануть: Артем Семенов (екстравесті-діва Урсула, фіналістка «Україна має талант» і учасник «Голосу країни»), епатажна блогерка Настя, ревізор Макс і спадкова травниця Юлія.

Video: Прем’єра “Звана вечеря” – дивіться з 25 липня на СТБ


Прем’єра – Звана вечеря 1 сезон починається вже 25.07.2020 на СТБ. Дивіться нові випуски Звана вечеря 1 сезон

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить