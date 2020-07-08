Після фіналу проєкту «МастерШеф» кулінарні суботні вечори на СТБ не закінчаться. З 25 липня о 19:00 в ефірі телеканалу – прем'єрні випуски кулінарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – це українська адаптація популярного британського проєкту «Come Dine with Me» компанії ITV. У кожному випуску за одним столом зустрінуться чотири яскравих учасники з кардинально різними уявленнями про ідеальну вечерю. Вони готуватимуть свої коронні страви, ходитимуть одне до одного в гості, демонструватимуть хазяйську привітність, а також оцінюватимуть частування і гостинність суперників, щоб зрештою визначити переможця.

Учасники оцінять одне одного за трьома пунктами від 1 до 10: приготовані страви, гостинність і концепція вечора. Переможцем стане той, хто зібрав найбільшу кількість балів від конкурентів. Він отримає грошовий приз у розмірі 30 тисяч гривень.

Героями першого випуску стануть: Артем Семенов (екстравесті-діва Урсула, фіналістка «Україна має талант» і учасник «Голосу країни»), епатажна блогерка Настя, ревізор Макс і спадкова травниця Юлія.

Video: Прем’єра “Звана вечеря” – дивіться з 25 липня на СТБ

Прем’єра – Звана вечеря 1 сезон починається вже 25.07.2020 на СТБ. Дивіться нові випуски Звана вечеря 1 сезон