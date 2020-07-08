Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Лінія світла». Це заплутана історія про сім’ю 18-річної дівчини, яка намагається вирватися з секти, долаючи численні перешкоди на своєму шляху. Та що ж станеться в 5 і 6 серіях «Лінії світла»?

Тіло Віри закопують у лісі, а Данило всім каже, що вона пішла з громади. Варя втікає від Лори і живе в будинку священника, який розуміє, що життя її було нелегким. Павло кохає Лору і хоче піти з общини, але Світлий маніпуляціями утримує його. Лора впевнена, що громада нелегально добуває бурштин, і з ордером обшукує громаду. Але нічого незаконного знайти їй не вдається.

Лора пригнічена, бо її коханий Павло повернувся в громаду, а проти Світлого у неї немає доказів… Насправді бурштин Світлий вивіз перед приїздом поліції. Йому допомагає брат Віри Сивий, який отримує хороший відсоток від оборудок.

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