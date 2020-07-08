Як доглядати за довгим волоссям, розповіла Даша Ульянова

Переможниця проєкту «Холостяк»-10 Даша Ульянова розповіла, як доглядає за своїм довгим волоссям. Кілька нескладних секретів і маніпуляцій, і ви також зможете стати володаркою зачіски Рапунцель. Більше — в матеріалі.

«Звичайно, не буду приховувати, що генетика відіграє не останню роль, і мені з нею пощастило. Але! Будь-яку генетику можна зіпсувати відсутністю догляду або неправильним доглядом», — зізналася дівчина.

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Для підтримки гарного блиску і довжини Даша п’є вітаміни та намагається максимально багато вживати їх у продуктах (риба, горіхи, бобові, зелені овочі, устриці).

Сушити волосся краще природним способом, особливо влітку, коли це можливо. Намагатися рідше використовувати фен. А якщо Даша перебуває цілий день вдома, то може нанести на волосся кокосове масло. Процедура робиться на вологе волосся.

Раз на місяць Даша робить «щастя для волосся». Подібну процедуру роблять багато майстрів-перукарів.

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