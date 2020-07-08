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Як доглядати за довгим волоссям, розповіла Даша Ульянова

08.07.2020

Переможниця проєкту «Холостяк»-10 Даша Ульянова розповіла, як доглядає за своїм довгим волоссям. Кілька нескладних секретів і маніпуляцій, і ви також зможете стати володаркою зачіски Рапунцель. Більше — в матеріалі.

«Звичайно, не буду приховувати, що генетика відіграє не останню роль, і мені з нею пощастило. Але! Будь-яку генетику можна зіпсувати відсутністю догляду або неправильним доглядом», — зізналася дівчина.

Більше на тему: Добірка улюблених серіалів переможниці проєкту «Холостяк»-10 Даші Ульянової

  • Для підтримки гарного блиску і довжини Даша п’є вітаміни та намагається максимально багато вживати їх у продуктах (риба, горіхи, бобові, зелені овочі, устриці).
  • Сушити волосся краще природним способом, особливо влітку, коли це можливо. Намагатися рідше використовувати фен. А якщо Даша перебуває цілий день вдома, то може нанести на волосся кокосове масло. Процедура робиться на вологе волосся.
  • Раз на місяць Даша робить «щастя для волосся». Подібну процедуру роблять багато майстрів-перукарів.
  • І також гребінець, від якого багато що залежить. Вибирайте професійні, що не видирають і не ламають волосся.

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