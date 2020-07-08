Як доглядати за довгим волоссям, розповіла Даша Ульянова
08.07.2020
Переможниця проєкту «Холостяк»-10 Даша Ульянова розповіла, як доглядає за своїм довгим волоссям. Кілька нескладних секретів і маніпуляцій, і ви також зможете стати володаркою зачіски Рапунцель. Більше — в матеріалі.
«Звичайно, не буду приховувати, що генетика відіграє не останню роль, і мені з нею пощастило. Але! Будь-яку генетику можна зіпсувати відсутністю догляду або неправильним доглядом», — зізналася дівчина.
Більше на тему: Добірка улюблених серіалів переможниці проєкту «Холостяк»-10 Даші Ульянової
- Для підтримки гарного блиску і довжини Даша п’є вітаміни та намагається максимально багато вживати їх у продуктах (риба, горіхи, бобові, зелені овочі, устриці).
- Сушити волосся краще природним способом, особливо влітку, коли це можливо. Намагатися рідше використовувати фен. А якщо Даша перебуває цілий день вдома, то може нанести на волосся кокосове масло. Процедура робиться на вологе волосся.
- Раз на місяць Даша робить «щастя для волосся». Подібну процедуру роблять багато майстрів-перукарів.
- І також гребінець, від якого багато що залежить. Вибирайте професійні, що не видирають і не ламають волосся.
Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+