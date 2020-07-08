Гороскоп на 9 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливого повинно відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 9 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Рекомендується скласти план дій, які потрібно виконати, щоб досягти своїх мрій і планів. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений в навчання.

Телець

Використовуйте час, який зараз є, для наведення порядку в справах, будинку або на роботі. Монотонна і скрупульозна робота сьогодні вам добре вдаватиметься – скористайтеся цим шансом.

Близнюки

Сімейним парам протипоказано в цей день з’ясовувати стосунки, зате рекомендовано проявити терпимість і сердечність.

Рак

Мудрість і витримка будуть супроводжувати вас сьогодні, а тому складні справи і завдання будуть даватися легко.

Лев

Водіям особливо пильними варто залишатися на дорозі і не порушувати правила. Те ж саме стосується і пішоходів – перебігати дорогу, де попало, не варто.

Діва

Зараз сприятливий час для покупок речей тривалого користування. Підходьте до покупок з розумом, щоб через кілька тижнів не бігти в ремонт або магазин. Пам’ятайте, що краще мати менше, але якісніше.

Терези

Важливі питання вдасться обговорити в невимушеній обстановці, що неабияк додасть вам натхнення.

Скорпіон

День буде сприятливим для тих, хто задумав знайти союзників і однодумців. Шанси зацікавити інших власників ідеями високі.

Стрілець

Намагайтеся керуватися здоровим глуздом, а не порадами з боку або імпульсивними бажаннями. Особливо не надавайте великого значення критичним зауваженням з боку.

Козеріг

Фінансові питання бажано вирішити в першій половині дня, ближче до вечора шанси припуститися помилки будуть рости.

Водолій

Якщо докласти зусиль, то вдасться вирішити складні завдання і довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Риби

Тим, хто важко попрацював, сьогодні варто зупинитися на кілька хвилин, глибоко вдихнути свіже повітря і обдумати все, що сталося. Так ви зможете зробити висновок і побачити, що в своїй роботі і житті вам варто змінити. Зірки сприятимуть таким практикам сьогодні.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ