Топ-6 романтичних фільмів від Нікіти Добриніна і Даші

Пара, яка склалася на проєкті «Холостяк»-9, а 20 травня 2020 року уклала шлюб у Київському РАГСі, поділилася своїм списком романтичних фільмів. Нікіта Добринін і Даша Квіткова порадили топ кінострічок, які допоможуть зберегти і підтримати романтичну атмосферу будь-якого вечора. Топ-6 фільмів — у матеріалі.

Більше на тему: Добірка улюблених серіалів переможниці проєкту «Холостяк»-10 Даші Ульянової

«Як одружити холостяка»

Френк і Ліндсі отримали запрошення на весілля: вона — до свого колишнього нареченого, а він — до зведеного брата. Двоє потрапляють в один літак, заселяються в сусідні номери і навіть сидять за одним столом під час весільного бенкету. Очевидно, що їх це почало дратувати. Однак чим закінчиться ця історія?

«Ну хіба не романтично?»

Наталі — невпевнена в собі дівчина, яка не вірить у кохання і терпіти не може кліше з романтичних комедій. Одного разу скептична архітекторка непритомніє і опиняється в альтернативній реальності, де розгортається справжня боротьба за її серце.

«Закохайся в мене, якщо насмілишся»

З самого дитинства їм було все за іграшку. Маленькі хлопчик та дівчинка знайшли спосіб утекти від рутини. Незабаром це переростає в сильні почуття, що навіть через десять років, після шлюбу з іншими, вони не змогли стати розсудливими і відмовитися від гри, яка стала їхнім життям. Брати одне одного «на слабо» так весело, особливо якщо цю безрозсудність можна пронести через усе життя.

«Мій хлопець — кілер»

Марта була веселою дівчиною, поки в її особистому житті не сталася зрада. Після цього вона стала магнітом для притягання дивних чоловіків. Але все кардинально змінюється після випадкового знайомства з Френсісом. Дівчина по вуха закохується у свого нового знайомого. А одного разу чоловік зізнається, що він — справжнісінький найманий убивця. Що ж робити?

«Красуня»

Фінансовий магнат Едвард Льюїс, проїжджаючи нічним містом, зупиняється біля гарної жінки. Її звуть Вів’єн і вона бере тільки готівкою. На ранок він розуміє, що не хоче розлучатися з нею і пропонує дівчині залишитися в його готельному номері ще на деякий час — за додатковий гонорар.Вів’єн опиняється в морі брехні і лоску. Вона терпить недбале ставлення до неї заради вподобаного чоловіка, який перестав бути для неї просто клієнтом.

«Всесвіт Стівена Хокінга»

Біографічний фільм, який розповідає про життя великого вченого нашої сучасності, Стівена Хокінга.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ