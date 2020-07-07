Герої мелодраматичного серіалу «За вітриною» не перестають цікавити глядачів. Спеціально для прихильників Сергій Басок, що зіграв роль Андрія, розповів про свою улюблену серію. Чому він отримував задоволення, проживаючи роль ув’язненого? Детальніше читайте в ексклюзивному інтерв’ю з актором «За вітриною».

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Сергію, ви вже кілька разів переглядали «За вітриною». Яка із серій стала вашою улюбленою?

У мене немає однієї улюбленої серії. Є улюблений уривок. Мені подобається, коли персонаж розвивається, дуже серйозно змінюється. У серіалі «За вітриною» дуже сильна дія відбувалася, коли Андрія посадили до в’язниці. Персонаж кардинально змінювався! Сам розвиток сюжету, те, що відбувалося у в’язниці, мене дуже вразило. Напевно, тому, що я дуже люблю «пригодницькі» серіали, коли героям постійно потрібно долати перешкоди. Обожнюю брати участь у подібних проектах.



Чи були у вас зауваження до самого себе після перегляду «За вітриною»? Можливо, ви хотіли би щось змінити?

Ну, змінити нічого не хотів би. Я завжди перебуваю у моменті, завжди роблю так, як відчуваю. Якщо тоді, граючи роль Андрія, були конкретні пориви, відчуття – значить, так було потрібно. Пройшов чималий проміжок часу після зйомок, зараз я інший. Ми весь час розвиваємося, змінюємося та дорослішаємо. А тоді був інший момент, інше життя, абсолютно інший світ, у якому я прожив п’ять місяців.

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Ми знаємо, що ви дуже цінуєте ту команду, яка створювала серіал «За вітриною». А з ким би із акторів попрацювали ще?

Так, я отримав велике задоволення від роботи з командою. Можу сказати, що після зйомок серіалу «За вітриною», досі підтримую зв’язок із деякими людьми. Товаришую з Сашком Мироновим, ми часто з ним бачимося. З Дмитром Черновим також дуже добре спілкуємося, із задоволенням ходжу на його спектаклі. З Дмитром Сарансковим у нас спільне розуміння професії, те, як людина повинна внутрішньо підходити до свого героя. Звичайно ж, я хотів би попрацювати з нашою прекрасною Лізою Фалей. Із цією світлою людиною завжди хочеться бути поруч. Не хочу нікого забути! Андрій Федінчик, Наталка Денисенко, Ольга Радчук, всі люди, які створювали серіал, – професіонали. Я би дуже хотів попрацювати з ними ще раз.

Сергію, як ви можете описати серіал «За вітриною» однією фразою?

Я би сказав, що це світ, у якому немає головних героїв. У кожного персонажа є своя непередбачуваність і цікава доля, за якою хочеться спостерігати і співпереживати.

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