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Мода 2020: яке взуття в тренді цього літа

07.07.2020

Нарешті настало літо і теплі дні. І хоч іноді нас накривають майже тропічні зливи, є час для того, щоб зробити вечірній променад і покрасуватися перед чесним народом у стильному образі. Та яке взуття краще обрати? Що в тренді цього літа? Про те, яке взуття на піку популярності влітку 2020 року, читайте в нашому матеріалі.

лето 2020

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Взуття на платформі

Так-так, вам не почулося. У моду повертається платформа. Тож якщо вам не вистачає зросту, а на підборах цілий день виходити дуже важко, то взуття на платформі — те, що треба. Вибирайте босоніжки з корковою платформою. І ще одне правило: що яскравіше, то краще.

лето 2020

Товсті підбори

А якщо вам не подобається платформа, то взуття на товстих підборах теж може допомогти. Так, можливо, в такому взутті ваші ніжки не будуть надто витонченими, зате це дуже зручно. А якщо ще й взути такі туфлі з джинсами і гарненько підібрати аксесуари, то можна уславитися наймоднішою штучкою на районі.

лето 2020

лето 2020

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Мері Джейн

Класика завжди актуальна. І туфлі Мері Джейн — яскравий тому доказ. Правда, в цьому сезоні вони дещо підросли: звичний для нас каблук став трохи вищим. Зате від цього й ніжка стане тендітнішою. При виборі такого взуття експерти радять трохи побешкетувати і віддати перевагу яскравим модним кольорам.

лето 2020

Потворне взуття

Але не класикою єдиною. Для екстравагантних і сміливих дизайнери пропонують вибирати найбільш потворне і нестандартне взуття. Пам’ятаєте, старі снікерси? Будьте сміливіше — йдіть далі. До речі, стилісти радять поєднувати громіздке взуття на величезній платформі з ніжною сукнею. До слова, в цю категорію можна зарахувати і взуття з химерними підборами. 

лето 2020

Босоніжки з тонким ремінцем

Цього літа все більшої популярності набирають босоніжки з тонкими ремінцями. Вибирайте пастельні, розбілені або яскраві тони. Таке взуття прекрасно поєднується як з брюками або джинсами, так і з сукнями або сарафанами.

лето 2020

Плетене і дуте взуття

Велике плетіння, дуті ремінці або стьобані мотиви цього літа одні з найбажаніших взуттєвих трендів. Бабуся стайл у самому розквіті. Доповніть свій літній образ плетеними мюлями чи босоніжками з дутими поперечинами. Однак пам’ятайте, що такий образ буде комфортний далеко не всім, тому, якщо ви не впевнені, то не варто ризикувати.

лето 2020

лето 2020

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