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Михайло Присяжнюк привітав прихильників з Днем Іоанна Хрестителя

07.07.2020

Ведучий проєкту «Один за всіх»Михайло Присяжнюк — привітав прихильників з Днем Іоанна Хрестителя. Звернення адвокат записав у себе на сторінці в Instagram. Повне відео — дивіться в матеріалі.

Михайло Присяжнюк детально розповів про церковне свято і його історію. Ба більше, син ведучого також присутній на відео і активно допомагає татові оповідати про знаменний день.

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