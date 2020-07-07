Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Лінія світла». Це заплутана історія про сім’ю 18-річної дівчини, яка намагається вирватися з секти, долаючи численні перешкоди на своєму шляху. Та що ж станеться в 3 і 4 серіях «Лінії світла»?

Глібу і Варі вдається втекти від людей з Лінії Світла. Гліб приводить її у свою квартиру. Та оскільки він знаходить дівчат для сутенера, то Варя потрапляє в дім розпусти. Одну з дівчат убиває клієнт, і Гліб, дізнавшись про це, намагається визволити Варю. У нього нічого не виходить, і він просить допомоги у Лори.

Василіса вперше потрапляє в місто, щоб допомогти Світлому знайти сестру. Вона в захваті від міста, але Світлий переконує її, що цивілізація ― це зло. Лора, Гліб і чоловік з громади Павло звільняють Варю з будинку розпусти. Проте вона тікає, бо не знає, що Лора ― її тітка, а Глібу більше не вірить.

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