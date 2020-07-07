Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як знімали серіал «За вітриною»: фотодобірка

07.07.2020

Під час зйомок серіалу «За вітриною» відбувалося багато цікавих моментів. Актори в один голос запевняють, що їхня творча команда була неймовірна. Глядач не бачить всього на екрані, але зараз у вас є можливість поглянути на процес зйомок. Дивіться нашу фотодобірку, щоб побувати «за вітриною».

Більше на тему: «За вітриною»: ексклюзивне інтерв’ю з актрисою Ксенією Мішиною

Пам’ятаєте, у 4 серії «За вітриною» події розвивалися дуже трагічно? Вікторія втекла з весілля, у Романа розбите серце, але за камерою можна було відшукати кілька сонячних усмішок.

за вітриною 2019

за вітриною фото

Image0001photo2

за вітриною 2019

за вітриною фото

Більше на тему: Наталка Денисенко розповіла про свого персонажа в серіалі «За вітриною»

за вітриною дивитися онлайн

за вітриною дивитися онлайн

за вітриною

Більше на тему: «За вітриною»: Сергій Басок дав ексклюзивне інтерв’ю

за вітриною 2019

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить