Рецепт свинячого шашлику від Олександра Абрамова
Як правильно приготувати м’ясо, щоб воно було соковитим, м’яким і смачним, – одвічне питання. Учасник проєкту «МастерШеф. Професіонали» Олександр Абрамов поділився безпрограшним рецептом шашлику, який ви легко приготуєте вдома.
Олександр Абрамов, як ніхто інший, знає, як правильно поводитися з м’ясом. Всі хочуть приготувати м’яку, соковиту страву, яка здивує всіх.
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До маринаду найкраще приступати за день до шашликів, щоб м’ясо встигло правильно промаринуватися. Але якщо часу чекати зовсім немає, в матеріалі ви знайдете спосіб швидкого просочення свинячого ошийка.
Складові:
- Свинячий ошийок
- Морська сіль – за смаком
- Насіння коріандру – 1 ч. л.
- Ріпчаста цибуля – 300–400 г
- Чорний мелений перець – 1 ч. л.
- Лавровий лист – за смаком
- Рослинна олія – 50 г
Спосіб приготування шашлику:
- Ретельно промийте м’ясо від бактерій у великій кількості холодної води. Просушіть серветкою, щоб ввібрати всю вологу.
- Наріжте свинячий ошийок на шматочки розміром трохи більше сірникової коробки.
- Приступайте до маринаду. Попередньо обсмажте спеції на сухій сковороді.
- Посоліть м’ясо: 20 г солі на 1 кг м’яса.
- Покладіть всі шматочки м’яса в миску, куди висипте все підсмажені і перемелені спеції.
- Наріжте цибулю кільцями. Викладіть її до м’яса. Додайте рослинну олію.
- Необхідно ретельно розім’яти м’ясо зі спеціями і цибулею, щоб шашлик добре просочився.
- Накрийте фольгою ємність і приберіть в холодильник до ранку (приблизно на 12 годин).
Якщо вам необхідний терміновий маринад і часу чекати наступного дня зовсім немає, то можете скористатися рецептом термінового маринаду. В такому випадку натріть цибулю на дрібній терці, зробивши так званий фреш. Додайте його до м’яса і спецій. Таким чином м’ясо промаринуется за 2–3 години.