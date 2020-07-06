Макс Михайлюк і Даша, але не Ульянова: нова обраниця Холостяка 10 сезону

Після участі в реаліті «Холостяк»-10 головний герой Макс Михайлюк здобув велику кількість прихильниць, які щодня приписували пілотові новий роман. Однак сам Макс або спростовував ці домисли, або просто їх не коментував. Поки нові стосунки не прокоментувала сама дівчина Холостяка. Більше про нову обраницю Макса Михайлюка — в матеріалі.

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Ще кілька тижнів тому ведучий Григорій Решетник опублікував фото з друзями на відпочинку в басейні, на якому були і Макс, і його нова дівчина. Тоді пара вирішила не коментувати свій статус. Однак нещодавно Холостяк опублікував InstaStories, у якій стоїть обнявшись із тією самою дівчиною на тлі гелікоптера.

Прихильники миттю відшукали красуню на просторах Instagram і засипали запитаннями, чи справді двоє зустрічаються. Взаємини підтвердила Даша Хлистун — українська супермодель.

Пара встигла не тільки помилуватися столицею з висоти пташиного польоту, а й навідатися до рідного міста Макса — Одеси.

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