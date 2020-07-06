Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Лінія світла». Це заплутана історія про сім’ю 18-річної дівчини, яка намагається вирватися з секти, долаючи численні перешкоди на своєму шляху. Та що ж станеться в перших серіях «Лінії світла»?

18-річна Варя замкнуто живе з батьками в релігійній секті. З дитинства дівчинку вчать наполегливо працювати, щиро вірити і молитися, а також беззаперечно підкорятися волі глави громади — Світлого. Саме її він намітив на роль своєї четвертої дружини. Її батьки, дізнавшись про це, вирішують утекти. Але втеча закінчується трагічно — батьків убивають, а сестер повертають у секту. Варя стала свідком смерті батьків, але Світлий Данило переконує, що це марення через отриманий удар по голові.

Сестра Варі Вася розуміє, що потрібно тікати. Вона прокрадається до кабінету Данила, її там застає одна з дружин. Васю замикають у сараї, а за крадіжку тепер їй повинні відрубати палець. Варя заступається за сестру, і Світлий Данило ламає волю дівчини та ґвалтує її. Після цього Варя має намір покінчити життя самогубством. Але Віра, одна з дружин Данила, підказує їй, як утекти. Варя тікає в надії знайти на нього управу у великому світі, хоча нічого не знає про життя поза громадою.

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