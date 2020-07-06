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Компот із черешні на зиму: покроковий рецепт приготування

06.07.2020

Навіть в консервованому вигляді черешня зберігає свої смакові якості та корисні властивості. Саме тому багато господинь поспішають заготовити соковиту літню ягоду на зиму. Редакція сайту STB.UA вже розповідала, як приготувати черешневе варення. А сьогодні ділимося рецептом освіжаючого компоту з черешні. Читайте у матеріалі, як зварити компот із черешні!

черешня

Приготування черешневого компоту вимагає мінімум зусиль і кулінарного досвіду. Із зазначеної кількості інгредієнтів вийде дві банки напою по 2 л.

Рецепт компоту з черешні:

Складові:

  • 1,5 кг черешні
  • 350 г цукру
  • 2,5 л води

компот из черешни

Спосіб приготування:

  1. Черешню перебрати, очистити від листя і плодоніжок.
  2. В емальованій каструлі зварити сироп із цукру і води.
  3. Стерилізовані банки наповнити черешнею до плечиків і залити ягоди приготованим цукровим сиропом доверху.
  4. Банки з ягодами і сиропом помістити у широку каструлю з гарячою водою і прикрити кришками. Пастеризувати компот при 80 °С протягом 30 хв. Дістати з води і герметично закатати. Перевернути догори дном і дати охолонути у такому положенні.

Смачного!

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