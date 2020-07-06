Гороскоп на 7 липня 2020 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливе може статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 7 липня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Є шанси помітити перші успіхи в діяльності, яку ви почали не так давно. Можливим перепадам настрою не варто дивуватися. Пам’ятайте, що всі емоції потрібні, головне ― їх вдало застосувати.

Телець

Тим, у кого на роботі виникатимуть неприємні ситуації, варто проявити стриманість і уникати небажаних думок. Негатив швидко розвіється. і важливо не приймати його на себе.

Близнюки

Ризикові угоди і авантюрні пропозиції ― це те, чого сьогодні варто уникати з подвійним завзяттям. Залиште на потім обдумування важливих рішень, які можуть вплинути на ситуацію в вашому житті в найближчі роки.

Рак

У другій половині дня подбайте про те, щоб мати приємний зовнішній вигляд і гарний настрій. Якщо втома все ж дасть знати про себе, спробуйте освіжитися в басейні або на тривалій прогулянці. Тільки не забувайте про маску і антисептик!

Лев

Левам сьогодні бажано зайнятися справами, пов’язаними з наукою, мистецтвом і будь-якою творчістю. Дайте собі можливість відпочити.

Діва

У цей день Діви будуть дуже комунікабельними. Втім, будьте обачні, коли розповідатимете невеликі таємниці і факти про життя близьких людей. Вас можуть звинуватити в наклепі.

Терези

За ризиковані справи з фінансами і діловими партнерами братися не варто. У цих сферах сьогодні вам краще ступати уторованими шляхами.

Скорпіон

Інтуїція сьогодні з вами гратиме в ігри: то підказуватиме правильне рішення, то штовхатиме на неабиякі дурниці. Тому перш за все думайте тверезо і більше покладайтеся на раціо та логіку, ніж на внутрішнє чуття. І пам’ятайте: вас не повинна цікавити чужа думка, просто робіть свою справу, будь то в роботі чи в особистому житті.

Стрілець

Зробіть щось незвичайне і спробуйте вирватися з рутини. Можете сміливо йти на щось нове і спробувати поекспериментувати. День вдалий для будь-яких змін, при цьому не конче виходити з дому, головне ― не просиджувати весь час на дивані.

Козеріг

Проблеми зі здоров’ям не турбують, а фінансове становище стабільне. Все, що уготовано Козерогам долею, потрібно приймати з вдячністю і не відмовляти собі в задоволенні відсвяткувати свої досягнення.

Водолій

Проведіть день на природі і залиште всі робочі справи на роботі. Відпочинок вам потрібен, щоб відновити свої сили і уберегти себе від нервових зривів. Сприятливими будуть розмови з родичами. Є високі шанси досягти взаєморозуміння в питанні, яке давно не давало спокою.

Риби

День вдалий для спілкування, особливо неквапливого і душевного. Однак екстрасенси попереджають: у вівторок Рибам потрібно бути уважними з алкоголем, оскільки сьогодні буде легко перебрати.

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