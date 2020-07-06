Настав час, коли так хочеться поплавати у басейні під літнім сонцем. У Києві є багато басейнів під відкритим небом, де можна позасмагати, попиваючи смачний охолоджувальний коктейль. Та які саме басейни в Києві можна відвідувати в 2020 році під час карантину? Дізнайтеся в нашому матеріалі, де найкраще провести час, не виїжджаючи зі столиці.

Пірс 39 на ВДНГ

Пірс 39 на ВДНГ дуже комфортний для відпочинку з друзями та родиною. Це місце сподобається і любителям позасмагати з комфортом, і шанувальникам водного спорту. Навколо великої аквазони розташовані шезлонги, парасольки і столики. Крім водних розваг, тут також є волейбольний майданчик, бар і кафе.

Будьте уважні, оскільки у будні з 7 до 11 ранку великий басейн відкритий для спортсменів. В інший час аквазона призначена для відпочинку.

Де: Проспект Академіка Глушкова

Вартість: будні — діти 50 гривень/година, дорослі 100 гривень/година; вихідні і державні свята — діти 75 гривень/година, дорослі 150 гривень/година.

SANDALI на Трухановому острові

Пляжний комплекс SANDALI дає змогу повністю поринути у відпочинок. Тут є все, що потрібно для розслаблення та релаксу. Басейн розташований у затишному місці, біля лісу. З одного боку — дерева, а з іншого — краєвид на чудову річку Дніпро. Але крім басейну, ресторану і бару, тут є чим зайнятися. У розпорядженні гостей волейбольний майданчик і столи для настільного тенісу.

Де: Труханів острів, Паркова дорога, 3

Вартість: вхід вільний. Шезлонг на пляжі — 200 гривень, шезлонг біля басейну — 250 гривень.



Olmeca Plage у Гідропарку

«Olmeca Plage» — не просто пляж біля Гідропарку, а цілий комплекс розваг під відкритим небом. Це місце ідеально підходить для сімей з дітьми. У розпорядженні відвідувачів — басейн, парасольки, шезлонги та чудовий пляж.

Де: острів Долобецький, Гідропарк

Вартість: вхід вільний, шезлонги — до 300 гривень

City Beach Club в Оушен Плазі

Вже кілька сезонів поспіль City Beach Club — один з найпопулярніших басейнів під відкритим небом у Києві. Комплекс розташований на даху парковки торгового центру Ocean Plaza. Тут є два басейни, великий бар, окрема лаунж-зона та інші речі, без яких важко уявити пляжний відпочинок.

Де: вулиця Антоновича, 176

Вартість: вхід у басейн вільний. Оренда шезлонга — 400 гривень/пн-чт, 500 гривень/п’ятниця, вихідні.

Sky Family Park

Працює комплекс у літню пору. Тут є все для вашого комфорту й відпочинку, а також дитяча ферма. Але головною розвагою комплексу залишається відпочинок біля відкритого басейну, де можна освіжитися.

Вартість: вхід — 50 гривень/пн-чт., 100 гривень/пт-нд., оренда шезлонга — 200 гривень.

Де: просп. Шухевича, 2 (біля Північного моста).

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