Гороскоп на тиждень з 6 по 12 липня 2020 року розповість, які повороти долі й несподіванки підготували зірки для кожного знака зодіаку. Чого краще уникати, а на що, навпаки, варто звернути увагу? Кому варто сміливо йти слідом за своєю мрією, а хто повинен проявити розсудливість і не кидатися у вир з головою? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 6 по 12 липня 2020 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень ― Овни

Складний тиждень. Будуть як злети, так і падіння. Можливі невеликі фінансові труднощі. Ближче до середи вам захочеться змінити місце роботи або професію. Однак в умовах кризи вам навряд чи вдасться втілити свій план у реальність. На вихідних краще залишитися вдома і зайнятися прибиранням.

Гороскоп на тиждень ― Тельці

Тиждень пройде під знаком невеликих конфліктів. Є люди, які хочуть зіпсувати вам життя. Однак не варто вестися на їхні провокації. Є ризик нарватися на конфлікт. Зірки радять бути більш рішучими і не боятися помилитися. Тільки так ви зможете відстояти свою правоту і зробити все можливе для того, щоб у майбутньому на вас не вішали всіх собак. У стосунках із коханою людиною все спокійно. З чим ми вас і вітаємо.

Гороскоп на тиждень ― Близнюки

Весь тиждень у вас буде романтичний настрій. Можливо, це пов’язано з тим, що ви зустрінете нову цікаву людину, з якою може закрутитися серйозний роман. Однак ближче до четверга на вас наваляться побутові проблеми, які повністю можуть змінити всі ваші плани. Не чиніть опір ситуації, змінити її вам все одно не вдасться.

Гороскоп на тиждень ― Раки

Увесь тиждень ви будете зайняті пошуком нових джерел доходів. Можливо, вам варто задуматися про нову перспективну справу. Однак, перш ніж почати, добре все зважте: є ризик прогоріти. У четвер ваша друга половинка може висловити кілька претензій на вашу адресу. Не сперечайтеся. Всі й так зараз на нервах. Намагайтеся згладити конфлікт. Вихідні проведіть із сім’єю в тихому місці на природі.

Гороскоп на тиждень ― Леви

Цього тижня Левам варто прислухатися до своєї інтуїції. Не метушіться, але з вдячністю приймайте всі зміни, які відбуваються у вашому житті. Можливе підвищення заробітної плати або вигідна пропозиція по роботі. В особистих стосунках в критичні моменти вас врятує почуття гумору і безмежне кохання до другої половинки. Однак є ризик сильно перенервувати. Наберіться терпіння і будьте розсудливі.

Гороскоп на тиждень ― Діви

Початок тижня буде досить завантаженим. Вам варто зосередити свою увагу на найважливіших питаннях, вирішити які потрібно якнайшвидше. Будьте обережні: сім разів подумайте, перш ніж прийняти остаточне рішення. У четвер є ризик простудних захворювань, а ось на вихідних може з’явитися прекрасна можливість відпочити в красивому місці абсолютно безкоштовно. Скористайтеся нею — вам терміново потрібен релакс.

Гороскоп на тиждень ― Терези

Терезам варто більше часу приділити сім’ї. Через завантаженість на роботі домашні відчувають, що зовсім вам не потрібні. Через це можуть виникнути конфлікти з коханою людиною. Для того, щоб їх вирішити, потрібно влаштувати невеликий романтичний вечір. Навіть прогулянка в парку розрадить. У фінансовому плані поки все стабільно, однак є ризик серйозних витрат, тому зірки радять не кидати гроші на вітер.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіони

Тиждень суперечливий. Зірки радять у понеділок піти в тінь. Надмірна активність цього дня може стати причиною конфліктів з колегами по роботі, а ваше прагнення нав’язати оточуючим свою точку зору призведе до різкого погіршення стосунків. Втім з коханою людиною все спокійно, але ваша друга половинка давно чекає від вас активних дій. Подумайте, можливо, настав час створити сім’ю?

Гороскоп на тиждень ― Стрільці

Тиждень буде цілком спокійним. Ваше самопочуття нарешті прийшло в норму, хоча є невирішені душевні питання, які потрібно владнати. Не варто йти всупереч совісті. Намагайтеся не ображати оточуючих, навіть якщо вони вас дратують. Усі конфлікти вирішуйте мирним шляхом. Так ви не тільки зможете справити про себе гарне враження, але й навчитеся контролювати свій гнів. А це буде для вас маленьким, але серйозним досягненням.

Гороскоп на тиждень ― Козероги

Тиждень сприятливий із ділової точки зору, можна домогтися істотного збільшення доходів, якщо діяти обдумано й уникати необачних рішень. Не піддавайтеся на провокації колишніх партнерів і недоброзичливців, будьте уважні з колегами. Але, незважаючи на успіх, не варто всім про нього розповідати. Інакше ви злякає удачу. Також тримайте під контролем свої фінансові потоки.

Гороскоп на тиждень ― Водолій

У Водоліїв тиждень пройде під девізом «Я все зможу»! Однак у бажанні підкорити весь світ, не варто забувати про відпочинок, інакше ваш організм оголосить вам бойкот. У стосунках із коханою людиною поки все стабільно, але вам не завадило б відновити пристрасть. Тим же представникам знака, які поки що без пари, зірки радять бути напоготові, адже зовсім скоро ваше життя може повністю змінитися.

Гороскоп на тиждень ― Риби

Рибам варто зайнятися реалізацією давно задуманих планів. Карантин вніс свої корективи, проте це зовсім не означає, що можна про них забути. Якщо з розумом підійти до вирішення складних питань, то все вийде. У спробі встигнути все, не забувайте про особисте життя і відпочинок. Втомлені і без настрою ви щасливими не станете.

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