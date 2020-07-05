Гороскоп на 6 липня 2020 року допоможе вам прийняти правильні рішення. Кому варто готуватися зустрічати гостей, а хто повинен бути більш щирий? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день, щоб почати новий амбітний проєкт. Тільки заздалегідь прорахуйте всі можливі втрати, щоб бути готовим до неприємностей.

Телець

Будьте готові до несподіваних сюрпризів. Можливо, до вас у гості завітають давні друзі або родичі.

Близнюки

Сьогодні точно ваш день: на роботі начальство у захваті від ваших ідей, вдома друга половинка приготувала сюрприз. Хіба життя не прекрасне?

Рак

У стосунках із другою половинкою не варто чекати з моря погоди. Краще самому зробити перший крок до примирення. Тим більше, що винуватцем сварки, швидше за все, були ви.

Лев

Сьогодні день, коли всім знадобитися ваша допомога. Не відмовляйте, якщо можете — допоможіть. У майбутньому люди вам віддячать.

Діва

Присвятіть день прибиранню будинку. Вам варто більше уваги приділяти дрібницям і побутовим питанням. Кран на кухні сам себе не полагодить.

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Терези

Сьогодні у вас романтичний настрій. Так і хочеться забути про все і віддатися в полон бажанням і нестримній пристрасті. Нехай же так і буде!

Скорпіон

Настав час подивитися та оцінити людей, із якими ви спілкуєтеся. Можливо, за вами хтось спостерігає і передає інформацію ворогам.

Стрілець

Присвятіть день улюбленій справі. Вам варто трохи відпочити від роботи. Так що вишивка або малювання допоможуть відволіктися від рутини.

Козеріг

Приділіть час своєї другій половинці. Вам варто оновити свої почуття. Романтична вечеря та прогулянка під зірками вам у цьому допоможе.

Водолій

Ми — те, що ми їмо. Може, досить наминати за обидві щоки фаст-фуд? Вам не завадить приготувати смачний і корисний супчик та легкий салатик.

Риби

Сьогодні є велика ймовірність познайомитися з приємними і цікавими людьми. Будьте щирі — і тоді люди до вас потягнуться.

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