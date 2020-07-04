Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили інтригуючий 19 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники почали готувати ковбасні вироби. Але чим дивував 19 випуск? Дізнайтеся вже зараз в нашому матеріалі.

19 випуск почався з цікавого конкурсу. У ньому учасники поділилися на дві команди. Влад став капітаном «червоних» і взяв до себе в команду Сашу, Едика і Юлю, а Віктор — «синіх», вибравши Женю і Давида. Учасники отримали завдання підготувати авторські ковбасні вироби. Меню повинно складатися з п’яти страв, з різними видами ковбас або сосисок!

До кожної страви потрібно приготувати оригінальний соус, а гарніри робити не обов’язково. Але якщо учасники включать гарніри, то це може зіграти їм на руку. Оцінювати ковбасні вироби приїхали віртуози м’ясних страв. У підсумку, м’ясні вироби команди «червоних» більше здивували професійне журі.

На битві чорних за свою участь у проєкті змагалися відразу чотири шефа: Давид, Віктор, Едик і Женя. Завдання учасників — вибрати собі по одній чорній коробці з монопродуктами, які ми звикли бачити в закусках, салатах, основних стравах і супах. Але на битві чорних журі приготували особливий конкурс — потрібно зробити зі звичайних продуктів (капусти, картоплі і т. д.) кондитерський шедевр. Євгену потрібно було зробити солоденьке з картоплі, і він вирішив готувати панакоту. Едуард готував з кореня петрушки цукати. Давид готував з ріпи, а Віктор займався приготуванням десерту з капусти.

У конкурсі вирішила взяти участь і Ольга Мартиновська. Під чорною коробкою вона побачила свій продукт — баклажан. Але чи змогла вона приготувати крутий десерт з цього овоча? Шарлотка з баклажанів воістину здивувала учасників! Ольга Мартиновська показала справжній майстер-клас на «МастерШеф. Професіонали»-2!

А тарт з ріпи, який готував Давид, не дуже сподобався журі. Страву Едика теж неоднозначно оцінили судді. А ось страва Євгена всім дуже сподобалась! Судді оцінили і презентацію, і смакові якості десерту з картоплі. За свій десерт з капусти Віктор отримав сьогодні багато зауважень. Тому саме він залишив проєкт за кілька кроків до фіналу!

Коли учасників залишилося всього шість, журі підготували для них наступний конкурс. Для нього учасники розділилися на три команди: Саша з Владом вирішили бути в команді «червоних», Юля з Едиком — «жовті», а Женя з Давидом — «сині». Завдання команд — приготувати улюблені дитячі десерти, але в сучасній подачі і без використання цукру, меду, шоколаду та інших солодощів.

Юля з Едиком готували торт «Золотий ключик», Владу і Саші дістався торт «П’яна вишня», а Жені і Давиду — «Празький». Але чи впораються з цим завданням учасники проєкту?

Не пропустіть 20 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 11 липня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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