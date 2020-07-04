У 19 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили три нереально цікавих випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось зазнав поразки. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 у 19 випуску, вже зараз.

У 19 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 залишив Віктор Самардак!

На битві чорних за свою участь у проєкті змагалися відразу чотири шефа: Давид, Віктор, Едик і Женя. Завдання учасників — вибрати собі по одній чорній коробці з монопродуктами, які ми звикли бачити в закусках, салатах, основних стравах і супах. Але на битві чорних журі приготувало особливий конкурс — потрібно було зробити зі звичайних продуктів (капусти, картоплі і т. д.) кондитерський шедевр. На це завдання члени журі виділили учасникам 1,5 години.

Втм десерт з капусти, який готував Віктор, отримав сьогодні багато зауважень. Тому саме Віктор покинув проєкт за кілька кроків до фіналу!

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