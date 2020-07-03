Уже відомо, що після перемоги в шоу «Х-Фактор»-9 з дуетом ZBSband Влад Онищенко розпочав сольну кар’єру. Співак та актор випустив перший сингл «Спасибо, Мам», який увійде до майбутнього альбому.

«Я ділюся своїм усвідомленням: мама відіграє важливу роль у житті кожної людини. Не досягнувши певного рівня розвитку, люди часто соромляться своїх батьків. Років зо три тому до мене прийшло це розуміння і тоді народилася пісня. Я точно пам’ятаю, що дописував її з тремтячим голосом і сльозами на очах», — розповідає Влад Онищенко.

У кліпі на пісню «Спасибо, Мам» артист показує кадри зі свого дитинства, а також ділиться історіями друзів. Більш того, до відео долучилася блогер Наталі Ящук, в Інстаграм якої 3,9 мільйона підписників.

Батьки — це ті люди, які можуть нав’язати комплекси, а можуть зробити нас великими своєю вірою і підтримкою. «Іноді ми не надаємо значення тому, що дійсно того варте. Якщо так подумати: «А що ще може бути дорожче за батьків?» — ділиться виконавець.

За словами Влада, його перша пісня з майбутнього альбому — це жест подяки мамі. Після прослуховування «Спасибо, Мам» людям захочеться взяти телефон, подзвонити мамі і просто запитати, як її справи. Слухайте пісню «Спасибо, Мам» просто зараз!



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