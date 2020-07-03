Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії серіалу «Вангелія». Це — історія життя всесвітньо відомої болгарської цілительки і провидиці Ванги (Вангелії Гущерової), яка дозволить по-іншому оцінити загадковий феномен воістину сильної і мудрої жінки минулого століття. Але що ж станеться у 9 і 10 серіях «Вангелії»?

Тяжкохворого Митка відпускають з армії додому. Васил і Любка йдуть в партизани. Ванга передчуває загибель брата, але нічого не може змінити. Після вибуху моста німці беруть у заручники все село. Рятуючи жителів, Васил зізнається, що це він підірвав міст. На очах у всіх німці його розстрілюють. У Болгарію вступає Червона Армія. Ольга починає пошуки чоловіка і звертається по допомогу до військового коменданта Софії. У Ванги нова біда: одужавши, Митко пристрастився до алкоголю…

1996 рік. За Алісою Варежкіною наполегливо слідкує новий знайомий Віталій. Дівчина відчуває, що в його ставленні до неї щось не так. 1945 рік. Ольга з сином приїжджає до Ванги в Петрич. Ванга радить подрузі повернутися в Росію і описує місце, де знаходиться Олексій. Завдяки цьому опису Ольга знаходить ледь живого чоловіка в колишньому німецькому концтаборі.

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